ارتفاع معدلات التضخم يدفع الإيرانيين إلى شراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط
دفع الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في إيران العائلات إلى شراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط، مما أعاد تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين.
دفع الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم في إيران العائلات إلى شراء المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط، مما أعاد تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين.
وأظهرت الأرقام الرسمية المنشورة هذا العام تسارع التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) ليتجاوز حاجز الـ 73 في المائة، مما أدى إلى قفزة حادة في تكلفة المستلزمات المنزلية الأساسية مقارنة بالعام السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل سريع للغاية، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع الأساسية بأكثر من مرتين.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن هذا التحول قد وسّع نطاق الدفع بالتقسيط ليتجاوز المنتجات الثمينة تقليديًا- مثل الثلاجات والغسالات- ليصل إلى المواد الغذائية والمستلزمات التموينية في "السوبرماركت". وتعمل المتاجر الكبرى (سلاسل المحلات) وتجار التجزئة الأصغر حجمًا حاليًا على الإعلان عن مواد غذائية، ومنتجات نظافة شخصية، ومستلزمات منزلية، مع خطط سداد ميسرة تمتد لعدة أشهر.
وكتب موقع "اقتصاد نيوز" ومقره طهران، في تقرير نُشر يوم الخميس 21 مايو (أيار): "عندما تُباع حتى الاحتياجات الأساسية بالتقسيط، فإن هذا يعكس بوضوح الضغط الشديد الذي فرضه التضخم على الميزانيات المالية للأسر".
توسع سوق السلع المستعملة
أدت طفرة التضخم إلى تسريع الطلب على الأجهزة المنزلية، والأثاث، والإلكترونيات المستعملة، حيث بدأت العديد من العائلات في الابتعاد عن شراء السلع الجديدة كليًا.
وقالت "مريم"، وهي أم تعيش في طهران، لموقع "اقتصاد نيوز"، إنها اشترت ثلاجة مستعملة بنحو نصف سعر الثلاجة الجديدة، بعد أن استنتجت أن أسعار البيع بالتجزئة لم تعد مقدورة بالنسبة لها. وأضافت: "من الأفضل المخاطرة قليلًا وشراء منتج مستعمل بدلًا من دفع التكلفة الباهظة لمنتج جديد دفعة واحدة".
أما "نِجين"، وهي طالبة جامعية تحولت دراستها إلى الإنترنت بدلًا من الحضور الفعلي، فقد كانت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) لمواصلة دراستها. وفي ظل الأسعار المرتفعة، استقرت على خيار شراء جهاز كمبيوتر محمول مستعمل بحالة جيدة، وقالت: "هذا الخيار سمح لي بمواصلة دراستي دون الحاجة إلى اقتراض قرض".
كما أفاد الباعة في أسواق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بوجود طلب أعلى على السلع المستعملة، حيث وصف بعض الباعة الزيادة بأنها تتراوح بين 40 و60 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة.
تكاليف الغذاء والسكن تخنق الميزانيات
يقول اقتصاديون ومراقبون محليون إن هذا التغيير يعكس ضغوطًا هيكلية أعمق على ميزانيات الأسر؛ حيث يلتهم الإنفاق على الغذاء، والسكن، والمرافق العامة، والخدمات حصة متزايدة من الدخل الشهري.
وتجاوز التضخم السنوي حاجز 53 في المائة، وفقًا للبيانات الرسمية، في حين ارتفعت أسعار الألبان، واللحوم، والأرز، وزيت الطهي، والبيض بشكل حاد.
وذكر التقرير أن العديد من المستهلكين باتوا ينظرون الآن إلى المشتريات بالتقسيط والسلع المستعملة، ليس باعتبارها خيارات بديلة أرخص، بل كطريقة عملية وحيدة للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات المعيشة اليومية تحت وطأة الضغوط التضخمية المستمرة.
أفادت الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بوجود ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة اليومية، وغلاء ونقص في الأدوية، وتراجع القدرة الشرائية للأسر في إيران. ويؤكد المواطنون أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد أصبح أقل من سعر 5 كيلوغرامات من الزيت النباتي.
وبحسب التقارير، ارتفعت نفقات المعيشة خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، حتى إن المشتريات اليومية البسيطة أصبحت عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر.
وقال أحد المواطنين إن قيمة الدعم النقدي لأسرة من ثلاثة أفراد تبلغ نحو 3 ملايين تومان، بينما وصل سعر عبوة زيت نباتي وزن 5 كيلوغرامات إلى 3 ملايين و400 ألف تومان.
كما كتب مواطن من طهران أن دعمًا بقيمة 400 ألف تومان لا يكفي حتى لشراء كيلوغرام واحد من الدجاج.
وأضاف آخر أن بطاقة الدعم الغذائي البالغة مليون تومان لا تكفي لشراء حتى 5 كيلوغرامات من الخضار والفواكه.
وفي الأيام الأخيرة، أكد بعض أعضاء البرلمان أن القيمة الحقيقية لبطاقات الدعم انخفضت بين 60 و70 في المائة بسبب التضخم.
ويقول المواطنون إن الحصول على مبلغ مليون تومان بات صعبًا بحد ذاته، خصوصًا بالنسبة للعمال.
وكتب أحد المواطنين: "اشترينا كيلو أرز، وعبوة دجاج، و6 بيضات، وزجاجة زيت صغيرة، وبلغت التكلفة 2.1 مليون تومان".
وكانت وكالة "إيلنا" الإيرانية قد أفادت، في منتصف مايو (أيار) الجاري، بأن معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية يتراوح بين 117 و165 في المائة، وفق البيانات الرسمية.
ووصف أحد الخبراء هذا الرقم بأنه "مفاجئ"، مشيرًا إلى أن البيانات الميدانية تُظهر أن التضخم الحقيقي للمواد الغذائية قد يتجاوز 200 في المائة خلال عام واحد.
توزيع عادل للغلاء: من الخبز والبيض إلى الكيك
أشار مواطنون إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، مؤكدين أنه لا توجد سلعة لم ترتفع أسعارها بثلاثة أضعاف على الأقل.
وكتب أحدهم أنه دفع 55 ألف تومان مقابل 5 أرغفة خبز لواش مع كيس بلاستيكي.
وقال آخر إن أسرة عادية تحتاج إلى نحو 8 إلى 10 ملايين تومان شهريًا إذا أرادت تناول البيض فقط ثلاث مرات يوميًا.
كما أرسل مواطن من طهران فاتورة مشتريات بقيمة 2.58 مليون تومان لعدد من السلع الغذائية البسيطة، مشيرًا إلى أن الأسعار تضاعفت مقارنة بفترة ما قبل العيد.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، المواطنين إلى "تجنب الإسراف" و"زيادة الصرف غير المبرر"، مطالبًا إياهم بـ "التقشف".
كما قال في وقت سابق دون تقديم حلول: "ستكون هناك حتمًا زيادة في الأسعار"، داعيًا المواطنين إلى تحمّل "صعوبات الحرب".
ضغوط على العمال والمتقاعدين والمستأجرين
وتشير الرسائل أيضًا إلى تدهور الوضع المعيشي للعمال والمتقاعدين والمستأجرين.
وقال أحد المتقاعدين: "نحن نتعرض للانهيار بسبب هذه الرواتب المنخفضة، حتى العلاج لم نعد قادرين على تحمله".
وأكد عشرات المواطنين أن الحد الأدنى للأجور (16 مليون تومان) لا يكفي حتى لتغطية الإيجار، فضلاً عن المعيشة الأساسية.
كما أشار أحد العاملين في القطاع الصحي إلى ارتفاع كبير في تكاليف السكن، موضحًا أن إيجار منزله ارتفع من 800 مليون تومان رهن و10 ملايين إيجار إلى 1.2 مليار رهن و25 مليون إيجار خلال عام واحد.
ويصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر والغلاء".
مع الارتفاع الشديد في الأسعار وشحّ أو انعدام العديد من الأدوية في إيران، قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"،إنهم رغم حاجتهم لأدوية تخصصية وعلاجات طبية معتمدة، يواجهون عند مراجعتهم للصيدليات مقترحات باستخدام الأدوية العشبية والأساليب المعروفة بالطب التقليدي.
وتُظهر روايات المواطنين، وكذلك تحذيرات الهيئات النقابية في قطاع الدواء، أن أسعار بعض الأدوية قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى 400 في المائة.
ويوصَف الوضع بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض خاصة، بمن في ذلك المصابون بالسرطان، ومرضى زراعة الأعضاء، والمصابون بالاضطرابات النفسية، والصرع، والأمراض المزمنة، بأنه أكثر سوءًا من الآخرين؛ وهم المرضى الذين إما لا يجدون أدويتهم، أو أن تكلفة تأمينها وصلت إلى عشرات بل ومئات الملايين من التومانات.
ويقول مواطنون، في رسائلهم لـ "إيران إنترناشيونال"، إنهم يضطرون في مختلف المدن لزيارة ما بين 10 و15 صيدلية في اليوم الواحد لعلهم يجدون الدواء الذي يحتاجونه؛ وهو بحث يظل في كثير من الحالات بلا نتيجة، مما دفع البعض نحو السوق الحرة والسوق السوداء للدواء.
وفي غضون ذلك، يقول عدد من المواطنين إنهم واجهوا توصيات، حتى من قِبل بعض الصيدليات، تدعوهم للجوء إلى الأدوية العشبية والطب التقليدي بدلًا من الأدوية التخصصية.
يأتي هذا في وقت يصف فيه الأطباء للمرضى جرعات محددة من أدوية تخصصية ومختبرة، ومن شأن استبدالها بأساليب غير تخصصية أن يعطل مسار العلاج.
وقال مواطن مقيم في "طهرانسر" في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى "تراجع لنصف قرن إلى الوراء": "أصبح سعر حقنة الإنسولين (نورابيد) 900 ألف تومان للواحدة، وقرص (مُداسين) لا يوجد أبدًا. راجعت الصيدلية فقالوا لي استخدم الأدوية العشبية".
وكتب مواطن آخر مشيرًا إلى مرض والدته: "والدتي تعاني من ضغط الدم ويجب أن تتناول قرصين من (ديلتيازيم 60) يوميًا. في كل مرة أمرّ على عدة صيدليات في طهران لعلي أجد شريطًا واحدًا، لكنه غير موجود إطلاقًا".
وأضاف: "لقد عدنا حقًا إلى العصر الحجري؛ يجب أن نتداوى بالأدوية والأغذية التقليدية. أصبحت زجاجة عصير الحصرم (آبغوره) بديلًا لقرص ضغط الدم".
ويقول مواطن يعمل في صناعة الدواء، في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال"، إن شراب "ليسكانتين" لمرضى الصرع والتشنج أصبح مفقودًا، وارتفع سعره من 900 ألف تومان إلى 4 ملايين و200 ألف تومان.
الغلاء والكمية المحدودة للدواء
يستمر غلاء ونقص الدواء في وقت يقول فيه العديد من المواطنين إنهم حتى في حال العثور على الدواء، لا يملكون القدرة على شرائه. ويؤكد البعض أيضًا أنه بسبب عدم دفع مستحقات الصيدليات من قِبل شركات التأمين، فإن العديد من الأدوية لا تُعرض إلا بـ "السعر الحر".
وقال مواطن من "جيلان" في رسالة إن وضع الدواء في هذه المحافظة أصبح "كارثيًا"، وحتى "الكودايين البسيط لا يوجد في الصيدليات"، ناهيك عن الأدوية الأكثر تخصصًا مثل "سيرترالين" أو أدوية الروماتيزم مثل "إيموتركس".
ويقول مواطن آخر مصاب بـ "اضطراب ثنائي القطب"، إن أدوية الأعصاب والطب النفسي "أصبحت غالية جدًا ومفقودة"، وهذا الوضع ترك تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على مسار علاجه.
وكان عدد من المواطنين وموظفي الصيدليات قد أخبروا "إيران إنترناشيونال" سابقًا بأن زيادة الأسعار وكذلك نقص أدوية الأعصاب، مثل "آسنترا"، و"سيرترالين"، و"كلونازيبام"، أجبر العديد من المرضى على حذف أو تغيير مسار العلاج.
ومن ناحية أخرى، وبناءً على تقارير المواطنين، وصل سعر عبوة "آسنترا 50" هذه الأيام إلى نحو مليون و700 ألف تومان، وجرعة 100 منها شحيحة في السوق. وتبلغ التكلفة الشهرية للدواء بهذه الجرعة للمريض الواحد نحو 6 ملايين و800 ألف تومان.
وبالإضافة إلى أدوية الأعصاب والطب النفسي، وبناءً على المعلومات الواصلة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد ارتفعت أسعار طيف واسع من الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والإنسولين أو المكملات الغذائية، بنسبة تصل إلى 380 في المائة.
وقال شخص مصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) لـ "إيران إنترناشيونال" إنه اشترى دواء "وياي 50" الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وصل سعر 30 قرصًا إلى مليونين و100 ألف تومان.
وكتب مريض بـ "الصرع" أيضًا في رسالة: "سابقًا كنت أشتري حزمة دوائي المكونة من 6 قطع في شيراز بـ 250 ألف تومان. قبل شهر أصبح سعرها 750 ألفًا والآن وصل إلى مليونين و300 ألف تومان".
ضغوط مضاعفة على المرضى الخاصين
بين الرسائل الواصلة، يُوصف وضع المرضى الخاصين وعائلاتهم بأنه الأكثر تأزمًا؛ وهم المرضى الذين يمكن أن يؤدي انقطاع أو تأخير استهلاكهم للدواء إلى تهديد حياتهم بشكل مباشر.
وكتب مواطن عن نقص دواء مرضى زراعة الأعضاء: "قرص (راباميون) مفقود منذ قرابة ثلاثة أشهر ولا أحد، حتى منظمة الغذاء والدواء، يقدم إجابات؛ عدم استهلاك هذا الدواء لمدة 48 ساعة يمكن أن يؤدي إلى رفض العضو المزروع".
وكتب مواطن آخر مشيرًا إلى وضع والده المصاب بالسرطان، أن التأمين التكميلي لمتقاعدي وعمال "صناعة الصلب" (ذوب آهن) في أصفهان قد انقطع منذ بداية شهر مايو (أيار) الجاري.
وأضاف مشيرًا إلى تفشي المرض لدى والده: "نحتاج إلى دواء بقيمة 130 مليون تومان كل 20 يومًا، في حين أن راتب والدي التقاعدي هو 17 مليون تومان فقط".
وتظهر تقارير بقية المواطنين أيضًا أن تكلفة أدوية السرطان شهدت قفزة ملحوظة.
وقال مواطن في رسالة إن دواء "إربيتوكس" ارتفع من نحو 5 ملايين تومان إلى 25 مليون تومان لكل حقنة (فيال)، ويحتاج المريض لنحو 6 حقن في كل جلسة علاج كيميائي.
وذكر مواطن آخر أنه اشترى علبة أقراص "مديسن" لعلاج النقرس، والتي يبلغ سعرها الرسمي 360 ألف تومان، بمبلغ 5 ملايين تومان من السوق الحرة بسبب عدم وجودها في الصيدليات.
زيادة أسعار الأدوية العامة والخدمات العلاجية
لم تقتصر زيادة الأسعار على الأدوية التخصصية فحسب، بل شملت الأدوية العامة والخدمات العلاجية أيضًا. وفي أحد الأمثلة، أشار مواطن إلى سعر لقاح "الكزاز" الذي بلغ 840 ألف تومان.
وبحسب مواطن، ارتفع سعر المسكنات مثل "نوفافين" و"ريفين" و"أسيفين" من 30 ألف تومان للشريط (10 أقراص) إلى 68 ألف تومان.
وقال مخاطب آخر إنه كان يشتري قطرة "بيتاميثازون" قبل عدة أشهر بـ 70 ألف تومان كحد أقصى، أما الآن فقد وصل سعر الدواء نفسه إلى 140 ألف تومان.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الخدمات التشخيصية والعلاجية.
وقال مواطن من أصفهان إن تكلفة "سونوغرافي" (بطانة الرحم المهاجرة) التي كانت قبل العيد (رأس السنة الإيرانية) نحو مليوني تومان، وصلت الآن إلى 6 ملايين تومان.
وإلى جانب غلاء الدواء، انتقد بعض المواطنين أيضًا وضع المستشفيات.
وكتب أحد المخاطبين في رسالة: "في البداية يجب أن تدفع على الأقل 60 في المائة من قيمة الفاتورة للحسابات حتى يقوموا بتنويم المريض".
دخل جزء كبير من الاقتصاد الرقمي في إيران في أزمة غير مسبوقة، منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، مع الانقطاع الواسع للإنترنت، أولاً على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ثم الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأصبح التعطّل الشديد في الوصول إلى الإنترنت العالمي يعيق نشاط مئات الآلاف من المتاجر الإلكترونية، والمنتجين للمحتوى، والمدونين، ومديري الحسابات، والشركات المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويصف كثير من العاملين في هذا المجال الوضع بأنه "موت بطيء" للاقتصاد الرقمي في إيران.
وفرض النظام الإيراني، بالتزامن مع ذروة الاحتجاجات الشعبية، وبحجة "الأوضاع الأمنية"، قيودًا واسعة على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، أعلنت جهات دولية لرصد الإنترنت تراجعًا حادًا في اتصال إيران بالشبكة العالمية، مشيرة إلى أن وصول المستخدمين في بعض الفترات انخفض إلى أدنى مستوياته.
وكانت نتيجة هذه القيود فقدان كثير من الأعمال الإلكترونية القدرة على البيع والإعلان وحتى التواصل الطبيعي مع العملاء.
ضغط إضافي على الاقتصاد الرقمي
تُقدّر الأرقام أن ما بين 2.5 و3.7 مليون شخص في إيران يعتمدون على "إنستغرام" كمصدر للدخل والعمل. كما يوجد أكثر من 300 ألف متجر إلكتروني يعمل عبر المواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وتوضح هذه الأرقام أن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاعًا هامشيًا، بل أصبح مصدر رزق لملايين الأشخاص، ما جعل انقطاع الإنترنت والحجب يؤثران مباشرة على حياة شريحة واسعة من المجتمع.
وقدّر رئيس لجنة الشركات المعرفية في غرفة إيران، أفشين كُلاهي، الخسائر المباشرة لانقطاع الإنترنت بين 30 و40 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أنه مع الأخذ بالآثار غير المباشرة قد يصل الرقم إلى نحو 80 مليون دولار يوميًا، وهو ما يوضح حجم الضرر الحقيقي للاقتصاد الرقمي.
ورغم سنوات من حجب "إنستغرام"، فإنها ما زالت المنصة الأهم للمتاجر الإلكترونية ورواد الأعمال، ويعتمد ملايين المستخدمين على شبكات افتراضية للوصول إليها. ومع ذلك، يقول العاملون في هذا المجال إن الحجب واضطراب الإنترنت وصعوبة استخدام الشبكات الافتراضية عطّلت نشاطهم بشكل كبير، بينما تستمر هيئة الضرائب في تحصيل الضرائب من المدونين والمؤثرين والشركات الرقمية.
وبحسب القوانين الضريبية، يُعتبر العاملون في الفضاء الإلكتروني أصحاب مهن خاضعة للضريبة، إلا أن منتقدين يرون أن فرض الضرائب في ظل تقييد البنية التحتية لهذه الأعمال يشكّل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الرقمي.
وقد واجه كثير من صانعي المحتوى والبائعين عبر الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة انخفاضًا حادًا في الدخل، وتوقفًا في العقود الإعلانية، بل وإغلاقًا كاملاً لأعمالهم.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ازدادت أيضًا الضغوط الضريبية على الأنشطة الاقتصادية.
ويعتقد بعض العاملين في المجال الرقمي أن الحكومة تحاول سد جزء من عجز الموازنة عبر فرض ضرائب واسعة، وهو ما يزيد الضغط على قطاعات كانت أصلاً متضررة من قيود الإنترنت.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه كثير من العاملين في الاقتصاد الرقمي مستقبلاً غير واضح، دون تأمين أو دعم نقابي أو استقرار وظيفي. بعضهم أوقف نشاطه، وآخرون يفكرون في الهجرة أو تغيير المهنة، لكن رغم كل ذلك تستمر عملية فرض الضرائب على هذا القطاع.
تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" من مدن إيرانية مختلفة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات والأدوية وتكاليف المعيشة. ووصف كثير من المواطنين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه "سحق تحت وطأة الفقر وغلاء الأسعار".
وقال أحد المواطنين من تبريز، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار: "الجميع أصبحوا بائسين، الأسعار ارتفعت أربع مرات على الأقل. الأدوية غير متوفرة. المتاجر تزيل الأسعار المطبوعة على المنتجات وتحاسب الزبائن بالأسعار الجديدة".
وأضاف أن المواد الغذائية، وخاصة اللحوم، والخدمات، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والأدوية، وقطع غيار السيارات وإصلاحها، شهدت أكبر زيادات في الأسعار.
وكانت تقارير عديدة قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وقفزة أسعار السلع الأساسية، وهو ما يقول خبراء إنه يتزامن مع تقلبات سعر الصرف واضطرابات الاستيراد، ما فرض ضغوطًا إضافية على الأسر.
وذكر أحد المتابعين أن سعر الدجاج ارتفع خلال أسبوع واحد فقط بمقدار 27 ألف تومان.
وكتب مواطن آخر: "وصل سعر كيلو الأرز إلى 500 ألف تومان. وبالطبع الغلاء لا يقتصر على المواد الغذائية، فجميع السلع والأجهزة الكهربائية أصبحت باهظة بشكل مرعب".
وأشارت بعض الرسائل إلى الغلاء الشديد في المشتريات اليومية.
فكتب أحد المتابعين: "ثلاث سلع تافهة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم تكلف 300 ألف تومان.. أما الدجاج واللحم فحدث ولا حرج".
كما تحدث مواطن آخر عن وصول سعر الخبز إلى 30 ألف تومان.
وقال أحد المتابعين شارحًا تفاصيل مشترياته اليومية: "سعر كيلو الدجاج 340 ألف تومان، والحليب المعبأ 85 ألف تومان، والمشروب الغازي الذي كان العام الماضي بـ 45 ألف تومان أصبح 125 ألفًا، والجبن بوزن 400 غرام أصبح 230 ألف تومان؛ اشتريت حاجيات تكفي لعدة أيام لعائلة من شخصين، وكلها أمور عادية وأساسية، فبلغت الفاتورة أربعة ملايين و500 ألف تومان".
وكتب مواطن آخر أنه اشترى ستة أصناف فقط من الخضروات والفواكه، لم يتجاوز وزنها كيلوغرامًا واحدًا، لكن التكلفة بلغت "مليونًا و114 ألف تومان".
وبحسب صورة فاتورة الشراء التي نشرها، بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 98 ألف تومان، وكيلو الفطر الأبيض السائب 257 ألفًا و600 تومان، و250 غرامًا من الفلفل الملون نحو 94 ألف تومان، وكيلو الخيار 163 ألفًا و500 تومان، وكيلو الموز 307 آلاف تومان، وحبة شمام تزن أقل من كيلو بحوالي 193 ألف تومان.
غلاء في الأجهزة الإلكترونية والخدمات والترفيه
لم يعد ارتفاع الأسعار مقتصرًا على المواد الغذائية، إذ شهدت سوق الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية أيضًا قفزات مفاجئة في الأسعار.
وكتب أحد المتابعين أنه شاهد في متجر إلكتروني سعر حاسوب محمول كان قبل ديسمبر (كانون الأول) الماضي بـ 40 مليون تومان وقد أصبح 100 مليون تومان.
وأضاف: "في اليوم التالي عدت إلى الموقع فوجدت السعر أصبح 120 مليون تومان. زيادة بنسبة 20 في المائة خلال يوم واحد، هل هذا معقول؟".
كما أفاد مواطن من مازندران بأنه اشترى عبوة أكياس قمامة وعبوة أكياس تجميد بـ 810 آلاف تومان.
وكانت تقارير قد تحدثت سابقًا عن ارتفاع أسعار البلاستيك وأكياس "النايلون" في المخابز، عقب استهداف مجمعات بتروكيماوية خلال الحرب الأخيرة.
وإلى جانب ذلك، كتب بعض المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عن اختفاء الترفيه البسيط تدريجيًا من حياتهم اليومية.
وقال أحد المتابعين إن سعر كيلو حبوب القهوة وصل إلى مليوني تومان، بينما بلغ سعر كيلو القهوة سريعة التحضير ثلاثة ملايين تومان، مضيفًا أنه ربما يضطر قريبًا إلى التخلي عن هذا المشروب البسيط.
كما كتب أحد المراهقين: "أبسط وسيلة ترفيه بالنسبة لي، وهي الذهاب إلى المقهى، حُذفت من حياتي. القهوة التي كانت أرخص عنصر في القائمة وسعرها 80 ألف تومان أصبحت 250 ألف تومان".
كما أشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الرياضية وغير الأساسية.
وقال أحدهم: "حذاء التزلج الذي كنت أريد شراءه ارتفع من سبعة ملايين إلى 11 مليون تومان. إلى متى سنبقى نتحسر؟".
وكتب مواطن آخر: "قبل أسبوعين كنت أريد شراء دراجة هوائية وكان سعرها 11 مليونًا و800 ألف تومان، وبعد أسبوعين سألت عنها فأصبح السعر 15 مليون تومان".
ومن جهة أخرى، ومع استمرار تقلبات الكهرباء في مدن مختلفة، أفاد بعض المواطنين بتعرض أجهزتهم المنزلية لأضرار.
وكتب أحد المتابعين: "بسبب تقلبات الكهرباء، احترقت ثلاجتنا السامسونغ سايد باي سايد يوم 8 مايو (أيار). إضافة إلى أن القطعة الأصلية نادرة، قالوا إن إصلاحها بقطعة صينية سيكلف أكثر من 45 مليون تومان. لا نملك المال لإصلاحها، والآن فسدت كل كميات الدجاج واللحوم المخزنة لدينا".
استمرار ارتفاع أسعار الأدوية
إلى جانب غلاء السلع، تكرر الحديث في رسائل المتابعين عن ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وقال أحد المواطنين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) إنه يحتاج إلى تناول دواء "فياس 50".
وأضاف أنه اشترى الدواء الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وجده أخيرًا بسعر مليونين و100 ألف تومان لعبوة من 30 قرصًا.
كما أفاد متابع من أصفهان بأن تكلفة تصوير "سونار" لمرض بطانة الرحم المهاجرة، الشائع بين النساء، كانت قبل عيد "النوروز" مليوني تومان، لكنها تضاعفت ثلاث مرات وأصبحت ستة ملايين تومان.
وكانت معلومات قد وصلت سابقًا إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والأنسولين والمكملات الدوائية، ارتفعت بنسبة تصل إلى 380 في المائة.
في ظل اقتراب فصل الصيف في إيران واعتراف مسؤولين حكوميين بأزمات المياه والكهرباء، تصاعدت المخاوف من تفاقم الضغوط المعيشية وصعوبة الحياة على المواطنين. وأعلن المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في البلاد يعانون مشكلة نقص المياه.
وأوضح بزرك زاده، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، أن هناك أمطارًا "أقل من المعدل الطبيعي" في 11 محافظة، مضيفًا: "القول إن البلاد دخلت في فترة أمطار غزيرة غير صحيح إطلاقًا، ولا ينبغي تفسير الوضع الحالي بهذا الشكل".
وأشار المتحدث باسم قطاع المياه، مع التحذير من استمرار الأزمة في العاصمة، إلى أن طهران تتصدر المحافظات ذات معدلات الأمطار المنخفضة، وتعيش السنة السادسة من الجفاف.
وأضاف أن "طهران، البرز، مشهد، ساوه وأراك هي من أكثر المناطق حاجة لإدارة استهلاك المياه. نسبة امتلاء سدود طهران تبلغ فقط 22 في المائة. وحجم المياه في سد لار وصل إلى 6 في المائة من سعته. وضع سدود طهران ما زال سلبيًا مقارنة بمتوسط 10 سنوات".
وبحسبه، فإن متوسط امتلاء السدود في البلاد حاليًا يبلغ نحو 65 في المائة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أزمة المياه والكهرباء من أبرز التحديات المعيشية في مختلف محافظات إيران، وسط تقارير رسمية وشعبية تتحدث عن نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، وتزايد الاستياء العام.
وحذّرت نائب حماية واستغلال شركة مياه طهران الإقليمية، راما حبيبي، من أن هطول الأمطار، رغم تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضي، ما زال أقل بنسبة 34.5 في المائة من المتوسط طويل الأمد في محافظة طهران، معتبرة أن ترشيد الاستهلاك "ضروري" لتجاوز أزمة المياه.
وتدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في وقت تتهم فيه بفشلها في معالجة الأزمات الهيكلية؛ حيث تلجأ أحيانًا إلى تعطيل المحافظات كحل مؤقت.
صحيفة إيرانية: أزمة الطاقة تؤدي إلى توقف المصانع وأضرار بالزراعة
دعت صحيفة "اطلاعات"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في تقرير نشرته، يوم الاثنين 11 مايو، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وكتبت: "تخيّلوا أن الطقس شديد الحرارة، لكن لا توجد كهرباء في المنزل ولا حتى مياه. حتى الثلاجة متوقفة عن العمل. ماذا سيحدث لكم؟".
وتطرقت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، محذّرة من أن أزمة الطاقة تعني توقف عمل المصانع، وانخفاض الإنتاج، وبطالة العمال، وارتفاع الأسعار.
وجاء في متابعة التقرير: "المزارعون أيضًا سيتحملون خسائر جسيمة نتيجة نقص الكهرباء. فجميع الآبار العميقة الزراعية، التي تُعد المصدر الأهم لتأمين المياه للبساتين والمزارع في السهول الواسعة بالبلاد، تعمل بالكهرباء، وقطع الطاقة عنها يعني حرمان القطاع الزراعي من المياه".
كما انتقدت الصحيفة، في إشارة إلى تفاقم أزمة الطاقة، استخدام السيارات ذات الراكب الواحد، واستخدام السيارات من أجل "الترفيه" و"التجول" داخل المدن.
ودعت "اطلاعات" كذلك المواطنين إلى توخي الدقة في شراء الخبز واستهلاكه والحفاظ عليه، مضيفة أن البلاد تعاني بشدة بسبب العقوبات، وأن العملة الحكومية المخصصة للقمح يجب أن "تُستخدم لتأمين مختلف السلع، خصوصًا في المجال الدفاعي أو لتوفير المعدات والبنية التحتية للبلاد".
وحذّر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة، آرش نجفي، يوم الأحد 10 مايو الجاري، من تفاقم أزمة الطاقة في إيران، معلنًا أنه يبدو أن انقطاع الكهرباء في المنازل والقطاعات التجارية والإدارية سيستمر هذا الصيف بشكل يومي ومتواصل، وأن القطاع الصناعي سيظل في مقدمة القطاعات المشمولة بخطط التقنين.
وخلال الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وتداعيات ذلك على حياة الناس.
وجاء في إحدى هذه الرسائل: "حقًا، وضع الكهرباء وانقطاعها هذا العام أصبح كارثيًا. ففي بندر أنزلي، بدأوا بقطع الكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا من دون إبلاغ الناس. ولم يبدأ الصيف بعد، لكنهم بدأوا بالفعل بتعذيب الناس".