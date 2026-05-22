كتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، على منصة "إكس": "يجب أن نكمل ما بدأناه. ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسعى إلى اتفاق مع طهران، بل يجب أن تستأنف العمليات العسكرية".

وأضاف: "إن ترامب يتلقى نصائح خاطئة بالسعي إلى اتفاق لا يستحق حتى أن يُكتب على الورق".

وتابع ويكر: "يجب على القائد الأعلى أن يسمح للقوات المسلحة الأميركية بإكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران وإعادة فتح مضيق هرمز".