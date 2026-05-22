قال نائب القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي: "لم يعد التركيز يقتصر على الأنشطة الشرطية فقط، بل أصبح النظام الدفاعي والاستعداد لمواجهة الحرب غير المتكافئة في صدارة الأولويات".
وأضاف: "يجب أن تتلقى القوات تدريبًا عمليًا، وأن تنفّذ تدريبات ميدانية. كما أن شرطة المرور وشرطة الطرق، إلى جانب مهامها المرورية، تتلقى تدريبًا دفاعيًا واستعدادًا عمليًا".
وتابع: "إن التدريب في الشوارع وفي ظروف واقعية يؤدي إلى تعزيز قدرات القوات".
كتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، على منصة "إكس": "يجب أن نكمل ما بدأناه. ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسعى إلى اتفاق مع طهران، بل يجب أن تستأنف العمليات العسكرية".
وأضاف: "إن ترامب يتلقى نصائح خاطئة بالسعي إلى اتفاق لا يستحق حتى أن يُكتب على الورق".
وتابع ويكر: "يجب على القائد الأعلى أن يسمح للقوات المسلحة الأميركية بإكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران وإعادة فتح مضيق هرمز".
قال ممثل طهران بالبرلمان الإيراني، علي خضريان: "إن ترامب يكرر القول إن إيران لا قت أمامها للوصول إلى اتفاق. في هذه التصريحات يوجد سياق ضمني واعتراف بأن الوقت ضد أميركا، ولذلك فإن هذا (البلطجي في الساحة الخالية) يصرخ في الفضاء الافتراضي ليُظهر أن إيران هي التي لا تملك الوقت".
وأضاف: "في ثلاثة مجالات أساسية هي إدارة مضيق هرمز، ودعم محور المقاومة، وعدم خروج المواد النووية من الأراضي الإيرانية، لن يكون هناك أي مساومة".
وتابع: "لا أعتقد أننا نستطيع الحديث عن نص وصلنا بشأنه إلى اتفاق أو اقتربنا من التوافق عليه".
قال عبد الله حاجي صادقي، ممثل مجتبى خامنئي في الحرس الثوري الإيراني: «يجب على قوى الاستكبار أن تدرك أن المياه الخليجية ومضيق هرمز يقعان تحت السيطرة الكاملة واليقظة لقواتنا البحرية".
وأضاف: "إذا لم يرغب العدو في قبول هذه الحقيقة وأقدم على مغامرة، فإننا لن نجعل المنطقة فقط، بل ما وراء المنطقة أيضًا، غير آمنة ودمارًا عليهم".
وتابع: "إذا ارتكب العدو أصغر خطأ في الحسابات، فسوف يواجه أيامًا أشد قسوة بكثير من السابق. وسيقدم الحرس الثوري والقوة البحرية المقتدرة ردًا يتجاوز، من حيث النطاق والشدة، عمليات (الوعد الصادق) الظافرة".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن خلافاتنا مع الولايات المتحدة عميقة وكبيرة إلى درجة لا يمكن معها القول إننا سنصل بالضرورة إلى نتيجة بعد بضع زيارات متبادلة أو مفاوضات تمتد لأسابيع قليلة".
وأضاف: "لا يمكننا القول إننا وصلنا حتمًا إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبًا. وتركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب".
وفي تعليقه على زيارة رئيس الأركان الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، قال بقائي: "هذه الزيارات، رغم أنها أصبحت أكثر كثافة، تأتي في إطار استمرار المسار الدبلوماسي نفسه".
وتابع: "هناك وفد من قطر يجري محادثات مع وزير خارجيتنا، لكن الوسيط الرئيسي في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني".
أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، قدّمت استقالتها من منصبها.
وكانت غابارد قد قالت سابقًا إن الأهداف التي حدّدها ترامب بشأن الحرب مع إيران تختلف عن أهداف إسرائيل.
كما ذكرت أن النظام الإيراني لا يزال يبدو قائمًا، لكنه تعرّض لضعف شديد نتيجة العمليات العسكرية الأميركية.