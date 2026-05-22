كتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، على منصة "إكس": "يجب أن نكمل ما بدأناه. ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسعى إلى اتفاق مع طهران، بل يجب أن تستأنف العمليات العسكرية".
وأضاف: "إن ترامب يتلقى نصائح خاطئة بالسعي إلى اتفاق لا يستحق حتى أن يُكتب على الورق".
وتابع ويكر: "يجب على القائد الأعلى أن يسمح للقوات المسلحة الأميركية بإكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران وإعادة فتح مضيق هرمز".
قال ممثل طهران بالبرلمان الإيراني، علي خضريان: "إن ترامب يكرر القول إن إيران لا قت أمامها للوصول إلى اتفاق. في هذه التصريحات يوجد سياق ضمني واعتراف بأن الوقت ضد أميركا، ولذلك فإن هذا (البلطجي في الساحة الخالية) يصرخ في الفضاء الافتراضي ليُظهر أن إيران هي التي لا تملك الوقت".
وأضاف: "في ثلاثة مجالات أساسية هي إدارة مضيق هرمز، ودعم محور المقاومة، وعدم خروج المواد النووية من الأراضي الإيرانية، لن يكون هناك أي مساومة".
وتابع: "لا أعتقد أننا نستطيع الحديث عن نص وصلنا بشأنه إلى اتفاق أو اقتربنا من التوافق عليه".
قال عبد الله حاجي صادقي، ممثل مجتبى خامنئي في الحرس الثوري الإيراني: «يجب على قوى الاستكبار أن تدرك أن المياه الخليجية ومضيق هرمز يقعان تحت السيطرة الكاملة واليقظة لقواتنا البحرية".
وأضاف: "إذا لم يرغب العدو في قبول هذه الحقيقة وأقدم على مغامرة، فإننا لن نجعل المنطقة فقط، بل ما وراء المنطقة أيضًا، غير آمنة ودمارًا عليهم".
وتابع: "إذا ارتكب العدو أصغر خطأ في الحسابات، فسوف يواجه أيامًا أشد قسوة بكثير من السابق. وسيقدم الحرس الثوري والقوة البحرية المقتدرة ردًا يتجاوز، من حيث النطاق والشدة، عمليات (الوعد الصادق) الظافرة".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "إن خلافاتنا مع الولايات المتحدة عميقة وكبيرة إلى درجة لا يمكن معها القول إننا سنصل بالضرورة إلى نتيجة بعد بضع زيارات متبادلة أو مفاوضات تمتد لأسابيع قليلة".
وأضاف: "لا يمكننا القول إننا وصلنا حتمًا إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبًا. وتركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب".
وفي تعليقه على زيارة رئيس الأركان الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، قال بقائي: "هذه الزيارات، رغم أنها أصبحت أكثر كثافة، تأتي في إطار استمرار المسار الدبلوماسي نفسه".
وتابع: "هناك وفد من قطر يجري محادثات مع وزير خارجيتنا، لكن الوسيط الرئيسي في المفاوضات لا يزال الطرف الباكستاني".
أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، قدّمت استقالتها من منصبها.
وكانت غابارد قد قالت سابقًا إن الأهداف التي حدّدها ترامب بشأن الحرب مع إيران تختلف عن أهداف إسرائيل.
كما ذكرت أن النظام الإيراني لا يزال يبدو قائمًا، لكنه تعرّض لضعف شديد نتيجة العمليات العسكرية الأميركية.
بالتزامن مع استمرار المشاورات الدبلوماسية بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، تشير التقارير إلى زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران. كما صرح مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بأن قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أوفدت فريقًا تفاوضيًا إلى طهران.
وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أن منير من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في إيران خلال زيارته إلى طهران؛ لإجراء مباحثات معهم.
ومن جانبها، أكدت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلًا عن مصادر أمنية مطلعة، زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، وذكرت أن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك المحادثات بين طهران وواشنطن، ستكون المحور الرئيسي للقاءاته مع مسؤولي النظام الإيراني.
وصرح مسؤول باكستاني رفيع لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن اللقاءات الأخيرة، التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، في طهران دفعت بالمفاوضات "نحو مسار مهم"، وفي هذا الإطار، توجه منير إلى إيران لمواصلة هذه المشاورات.
كما أفادت وكالة "رويترز" بزيارة وفد تفاوضي قطري إلى طهران، وكتبت أن الهدف من هذه الزيارة التي جرت بالتنسيق مع واشنطن هو "المساعدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية". وبحسب هذا التقرير، فقد وصل الوفد القطري إلى طهران يوم الجمعة 22 مايو.
وكانت قطر، التي لعبت سابقًا دورًا بارزًا في الوساطات الدولية بما في ذلك حرب غزة، قد نأت بنفسها عن أداء دور الوسيط في المحادثات المتعلقة بالحرب الإيرانية، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة التي شنتها طهران مؤخرًا على الدوحة.
"العربية": رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني يزور طهران
أفادت قناة "العربية"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، عاصم مالك، قد توجه هو الآخر إلى طهران.
ومنذ إقرار الهدنة المؤقتة في 8 أبريل (نيسان) الماضي، تحاول باكستان تهيئة الأرضية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وذكرت "رويترز"، يوم الجمعة 22 مايو، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى وزير الداخلية الباكستاني في طهران لمناقشة المقترحات المتعلقة بإنهاء الحرب. وتعد هذه الجولة الثانية من المباحثات التي يجريها نقوي مع المسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين. وأضافت "رويترز" أن إسلام آباد تحاول تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن لصياغة إطار عمل ينهي الحرب ويحل الخلافات.
مؤشرات إيجابية
صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس 21 مايو، بأن هناك "مؤشرات إيجابية" تلوح في المفاوضات، لكنه حذر من أنه إذا نفذت إيران خطتها لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، فإن التوصل إلى اتفاق سيكون مستحيلًا. وقال روبيو: "نحن نريد أن يظل هذا الممر مفتوحًا وحرًا. مضيق هرمز ممر مائي دولي".
ومن جانبه، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى لـ "رويترز" بأن الفجوة بين الجانبين قد تقلصت، إلا أن مسألة تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز لا تزالان تشكلان العقبتين الرئيسيتين أمام التوصل إلى اتفاق.
وقد وجهت الحرب الجارية صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، حيث أدت زيادة أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. ويُذكر أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز. وفي غضون ذلك، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من أعلى مستوى لها مؤخرًا، كما ارتفعت أسعار النفط إثر تشكيك الأسواق في نجاح المفاوضات.
اليورانيوم ومضيق هرمز
بدوره أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن واشنطن ستستحوذ في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف: "سوف نحصل عليه. نحن لسنا بحاجة إليه، وغالبًا سندمره بعد الاستحواذ عليه، لكننا لن نسمح لإيران بامتلاكه".
وكان مصدران إيرانيان رفيعا المستوى قد صرحا لـ "رويترز"، في وقت سابق، بأن المرشد الثالث للنظام الإيراني، مجتبى خامنئي، قد أصدر أوامر بعدم إخراج احتياطيات اليورانيوم المخصّب من إيران.
ويتضمن المقترح الجديد الذي قدمته إيران إلى أميركا هذا الأسبوع مطالب تشمل: السيطرة على مضيق هرمز، الحصول على تعويضات حرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة؛ وهي مطالب كان ترامب قد رفضها سابقًا.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن النزاع الحالي تسبب في "أسوأ صدمة طاقة يشهدها العالم". وحذرت الوكالة من أن تزامن ذروة الطلب الصيفي مع نقص الإمدادات الجديدة القادمة من الشرق الأوسط، قد يدفع بسوق الطاقة إلى "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.