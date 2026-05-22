وجاء هذا التحذير عقب تقييم أمني جرى بمشاركة قادة عسكريين بارزين ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وتأتي هذه التقييمات في وقت تشير فيه التقارير إلى استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، تحدثت أنباء غير مؤكدة عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن كيفية مواصلة المواجهة مع النظام الإيراني.

ويرى مسؤولون أمنيون أن طهران قد تقْدِم على اتخاذ خطوة قبل أن تتوصل واشنطن وتل أبيب إلى خلاصة نهائية بشأن انتهاء المسار الدبلوماسي.

وفي غضون ذلك، تم تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لرفع مستوى الجاهزية واعتراض التهديدات المحتملة.