صرح خطيب الجمعة في طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، بأن القوات المسلحة الإيرانية باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى وأياديها على الزناد.
وحذر من أنه إذا أقدم الأعداء على "خطوة حمقاء"، فإنهم سيختبرون هذه المرة "صواريخ جديدة لم يخطر ببالهم وجودها"، كما أن إسرائيل "ستلفظ أنفاسها الأخيرة".
وهدد علي أكبري، في خطبة الجمعة، بأنه في حال تصاعدت حدة المواجهات، فستندلع حرب "عابرة للقارات" بدلاً من "الحرب الإقليمية"، كما سيتم إغلاق مضيق باب المندب بدلاً من الاقتصار على تقييد الحركة في مضيق هرمز.
وأضاف خطيب جمعة طهران أنه إذا تم استهداف البنى التحتية لإيران، فسيتم بالمقابل "تدمير وإزالة البنى التحتية لجميع داعمي العدو في المنطقة".
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع الإطار القانوني لمنظومة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بهدف فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في إعاقة أو تعطيل العبور القانوني للسفن في مضيق هرمز.
وأوضح المجلس أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي تعاون مالي أو اقتصادي مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
كما أكد مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن الإجراءات والممارسات التي تنفذها إيران ضد السفن في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف في السويد، إن أي تهديد للممرات البحرية الاستراتيجية، بما فيها مضيق هرمز، يمكن أن تكون له تداعيات واسعة على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.
وأضاف روته، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، في اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية "الناتو" في مدينة هلسينبورغ السويدية، أن الحلف يتابع عن كثب التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، ويؤكد أهمية حرية الملاحة وأمن خطوط نقل الطاقة.
وأوضح أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مسألة مهمة لجميع أعضاء "الناتو"، لكنها قد لا تندرج بشكل مباشر ضمن المهمة الرسمية للحلف.
وأكد روته في الوقت نفسه استمرار الدور المحوري للولايات المتحدة في أمن أوروبا، مشيرًا إلى أن إرسال معدات أميركية حيوية، بما فيها منظومات "باتريوت"، إلى أوكرانيا لا يزال ذا أهمية أساسية للناتو، مع تحمل الدول الأوروبية جزءًا متزايدًا من التمويل.
وأشار إلى تسارع وتيرة رفع الإنفاق الدفاعي في أوروبا، وأن العديد من الدول الأعضاء تتجه نحو تحقيق هدف إنفاق 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
ووصف روسيا بأنها "تهديد طويل الأمد" لأمن أوروبا، داعيًا إلى زيادة إنتاج الصناعات الدفاعية داخل دول الحلف.
ترامب يعلن إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا، في خطوة تزامنت مع اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في السويد، وفي ظل خلافات متصاعدة حول الحرب مع إيران.
وذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن القرار جاء بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس البولندي القومي، كارول ناوروكي، مضيفًا: "بناءً على انتخاب كارول ناوروكي، رئيس جمهورية بولندا الحالي، والذي دعمته بفخر، يسعدني الإعلان عن إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا".
وجاء القرار بعد أسابيع من انتقادات حادة من ترامب لدول "الناتو"؛ حيث اتهم بعض أعضائه بعدم المشاركة الكافية في دعم العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وأبدى شكوكًا بشأن التزام واشنطن المستقبلي بالدفاع المشترك.
انتقادات روبيو لأعضاء "الناتو"
كان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وصل إلى السويد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه وصل صباح الجمعة إلى مطار مالمو برفقة زوجته، على أن يلتقي رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، ووزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينيرغارد.
وانتقد روبيو بعض دول الناتو التي لم تسمح باستخدام قواعدها في العمليات الأميركية، مشيرًا إلى إسبانيا بالاسم، قائلاً: "إذا كانت دولة مثل إسبانيا لا تسمح باستخدام هذه القواعد، فلماذا هي عضو في الناتو؟ هذا سؤال مشروع".
كما أشاد بالدول التي تعاونت مع الولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة مناقشة هذا الملف داخل الحلف.
وذكرت مصادر في "الناتو"، أن الولايات المتحدة لم تطلب مشاركة مباشرة من الحلف في "الحرب مع إيران"، لكن العديد من الدول سمحت باستخدام أجوائها وقواعدها للقوات الأميركية.
مخاوف أوروبية متزايدة داخل "الناتو"
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن واشنطن تعتزم إبلاغ حلفائها بخفض نطاق القدرات العسكرية التي تضعها تحت تصرف الناتو في أوقات الأزمات.
كما أعربت قيادات عسكرية في الحلف عن محاولات لطمأنة الأوروبيين، مؤكدة أن أي تقليص للوجود الأميركي سيتم تدريجيًا خلال سنوات، لمنح الدول الأوروبية وقتًا لتعزيز قدراتها الدفاعية.
أكد عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، أن إيران لا تعتزم التراجع أو التنازل عن "حقوقها" في المنطقة ومضيق هرمز، كاشفًا عن توجه برلماني لإقرار تشريع جديد لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق.
وأوضح، في تصريحات أدلى بها لموقع "ديده بان إيران"، أن هناك إجماعًا تامًا بين جميع المسؤولين في البلاد على أن مضيق هرمز يقع ضمن دائرة المصالح الحيوية لإيران.
وأضاف أنه بغض النظر عن أي مفاوضات قد تجرى مستقبلاً، فإن سفن "الأعداء" والدول المتعاونة معهم لن تمنح حق العبور مطلقًا، في حين سيتعين على باقي السفن التجارية دفع رسوم عبور محددة.
وفي معرض تعليقه على تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، أشار أخلاقي أميري إلى أن واشنطن تحاول عبر هذه الخطوة "تخليص نفسها من المأزق الحالي"، مستدركاً بالقول إنه بعد "تحمل الحرب الأخيرة" والتبعات والتكاليف الباهظة التي فرضت على إيران، فإن طهران لن تتخلى عن حقوقها السيادية والمادية بعد الآن.
حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، من أن اندلاع جولة ثانية من الصراع والمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدًا وتشابكًا.
وأكد قرقاش، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن أي حل سياسي مستقبلي يجب أن يركز بشكل أساسي على معالجة "جذور" الأزمة وأسبابها الهيكلية، وذلك لضمان عدم تولد تعقيدات وإشكاليات جديدة في المستقبل.
وفي السياق ذاته، جدد المستشار السياسي للرئيس الإماراتي تحذيره من أن أي مساس أو تغيير في الوضع الراهن المتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز ستكون له عواقب وتداعيات أمنية وسياسية جديّة للغاية.
كما وجه دعوة صريحة إلى الدول الأوروبية طالبها فيها بضرورة مراجعة مقاربتها تجاه ملف مضيق هرمز، وألا تنظر إليه كقضية "بعيدة المدى" أو منفصلة عنها، بل كملف حيوي يمس أمن الطاقة الخاص بها وحركة تجارتها الدولية بشكل مباشر.
أرجأ مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تقييد الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران، بعدما أدرك قادة الحزب الجمهوري أن المشروع قد يحظى بالأغلبية ويتم تمريره. وكان الديمقراطيون قد طرحوا مشروع القرار، فيما أبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم له أيضًا.
ولو أُقرّ المشروع خلال جلسة مساء الخميس 21 مايو (أيار)، لكان أول خطوة ناجحة من "الكونغرس" لتوبيخ التحرك العسكري لإدارة ترامب. وكانت محاولات الديمقراطيين السابقة لتعديل صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران قد فشلت مرارًا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين لدعم مشروع مشابه يتعلق بصلاحيات الحرب.
وذكر موقع "أكسيوس" أن قادة الجمهوريين يعتزمون إعادة طرح المشروع بعد عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة.
وخلال جلسة الخميس، عمد قادة الجمهوريين إلى تمديد مناقشة مشروع إنشاء "متحف المرأة" لمدة 45 دقيقة إضافية، في محاولة لإقناع أعضاء حزبهم بعدم التصويت لصالح مشروع تقييد صلاحيات ترامب.
وأثار هذا الإجراء غضب الديمقراطيين. ووفقًا لما نقله "أكسيوس"، فقد تم إسكات النائب الديمقراطي، جيمس ماكغفرن، بالصراخ من قِبل رئيس الجلسة، بعدما حاول الاستفسار عن سبب هذا التعطيل.
وكانت آخر محاولة للديمقراطيين الأسبوع الماضي قد انتهت بفشل مفاجئ بعد تعادل الأصوات 212 مقابل 212.
ويُعد النائب الديمقراطي المعتدل، جاريد غولدن، الوحيد من حزبه الذي عارض المشروع باستمرار، إلا أنه كان يعتزم هذه المرة تغيير موقفه والتصويت لصالح تقييد صلاحيات ترامب في أي مواجهة عسكرية مع إيران.
ويُنظر إلى هذا التصويت على أنه ذو طابع رمزي إلى حد كبير، لأن ترامب يستطيع استخدام حق النقض "الفيتو" ضده.
ورغم أن الجمهوريين دعموا إلى حد بعيد الحملة العسكرية التي يقودها ترامب، فإن استمرار النزاع دون تفويض من الكونغرس أثار قلقًا متزايدًا داخل الحزب.
ويؤكد بعض الجمهوريين أن استمرار وجود القوات الأميركية بعد انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في "قانون صلاحيات الحرب" يفقده الغطاء القانوني، إذ ينص القانون الأميركي على أن الرئيس ملزم بالحصول على موافقة الكونغرس أو سحب القوات، إذا استمرت الحرب لأكثر من 60 يومًا.
وفي المقابل، يرى البيت الأبيض أن هذا الشرط لم يعد ينطبق، لأن وقف إطلاق النار مع إيران تم قبل اكتمال مهلة الستين يومًا. وكان ترامب قد وصف خلال الأيام الماضية هذه الجولة من الحرب بأنها "انتهت".