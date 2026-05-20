قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل هيوم" إن النظام الإيراني لم يدرك بعد ما الذي حلّ بإيران، وأضاف أنه كما دفع هذا النظام لبنان والعراق واليمن إلى التراجع والتخلّف، فإن إيران نفسها أصبحت الآن "دولة متخلّفة".
وبحسب الصحيفة، فإن سقوط النظام الإيراني لا يزال يُعد سيناريو محتملاً في إسرائيل، فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إن احتمال تجدد الاحتجاجات في إيران قائم بعد انتهاء المرحلة الحالية.
كما نقلت الصحيفة أن الأضرار التي لحقت بإيران كبيرة جدًا، وأن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية خلال جولتين من المواجهات بلغت نحو 300 مليار دولار.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران: "يجب أن نحصل على الرد المناسب".
وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع "أشخاص عقلانيين" في إيران، وأنها ستنتظر عدة أيام للحصول على ردهم.
وأكد ترامب أيضًا أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فلن تُمنح طهران أي إعفاءات.
أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأجيل ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران مزيدًا من الغموض في طهران، حيث لا يزال المسؤولون والمحللون منقسمين بشأن ما إذا كانت واشنطن تناور سياسيًا، أو تكسب الوقت، أو تستعد لجولة جديدة من الهجمات.
وقال ترامب، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إنه أرجأ هجومًا كان مخططًا له يوم الثلاثاء، قبل أن يحذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لتوجيه ضربات قاسية لإيران.
وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، على منصة "إكس": "تقول الولايات المتحدة إنها أوقفت مؤقتًا الهجوم على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم واسع النطاق في أي لحظة. هذا يعني تقديم التهديد على أنه فرصة للسلام".
وأضاف أن إيران مستعدة لمواجهة "أي عدوان عسكري"، وأن "الاستسلام لا معنى له" بالنسبة لبلاده.
ومن جهته، اتهم مستشار المرشد الإيراني والقائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، ترامب بتحديد مهل عسكرية ثم التراجع عنها في محاولة لإجبار إيران على الخضوع، محذرًا من أن القوات المسلحة الإيرانية "ستجبر أميركا على التراجع والاستسلام".
وقال غريب آبادي لاحقًا أمام أعضاء البرلمان إن المقترح الإيراني الأخير المقدم إلى واشنطن يتضمن مطالب من بينها الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء العقوبات، دون الكشف عن رد واشنطن.
ونقلت منصة "آوش ميديا" الإخبارية الإيرانية عن "مصدر مقرّب من فريق التفاوض" أن واشنطن وافقت على بعض الشروط الإيرانية، ومنها إنهاء النزاعات الإقليمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار.
وفي المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، يوم الثلاثاء إن واشنطن وطهران حققتا "تقدمًا كبيرًا" في المحادثات، وإن أيًا من الطرفين لا يريد العودة إلى الحرب.
وقال المحلل السياسي، جلال ساداتيان، لموقع "فرارو" إن هذه التصريحات يجب أن تُفهم "في إطار العلاقة الحالية بين إيران والولايات المتحدة، التي تمر بمرحلة من الاستنزاف السياسي والضغوط المتبادلة".
وأضاف: "هناك تصور في طهران بأن الولايات المتحدة تستخدم التهديد العسكري حاليًا كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها مستعدة فعلاً للحرب".
وأوضح أن إيران تخشى أن يؤدي تقديم تنازلات كبيرة تحت الضغط الحالي إلى توسيع المطالب الأميركية لاحقًا لتشمل برنامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي، ولهذا فإن سياسة طهران الحالية تقوم على "ضبط النفس، والحفاظ على الجاهزية، ومواصلة المفاوضات الطويلة".
من جانبه، شكك الصحافي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي، في مصداقية ترامب، قائلاً إنه إذا كانت رواية الرئيس الأميركي صحيحة "فيجب التشكيك جديًا في الحد الأدنى من حساباته العقلانية".
وأضاف: "ألا يعلم ترامب الكارثة التاريخية التي قد تنتج عن استئناف الحرب في المنطقة بأكملها؟ وهل كان ينوي استئناف الحرب دون التشاور مع حلفائه؟".
ورغم ذلك، حذّر عدد من المحللين ووسائل الإعلام المحافظة من أن احتمال التصعيد العسكري لا يزال مرتفعًا.
واعتبرت صحيفة "خراسان" المحافظة، المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن واشنطن قد تسعى إلى "فتح باب المفاوضات عبر ضربة محدودة لكنها مؤثرة".
كما قال أستاذ العلاقات الدولية، إحسان موحديان، إن "احتمال اندلاع الحرب خلال الأيام المقبلة مرتفع جدًا"، مضيفًا أن عدم وقوع مواجهة الأسبوع المقبل "لا يعني زوال الخطر".
ورأى بعض المعلقين الإيرانيين أن تأجيل الهجوم قد يكون مرتبطًا بصعوبات ميدانية أكثر من ارتباطه بوساطات إقليمية.
وكتب علي قلهكي، المقرّب من قاليباف، أن "سبب تأجيل الهجوم على إيران يبدو مختلفًا عن طلبات القادة العرب، فالولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان غير واثقتين من قدرتهما على ضرب الأهداف الرئيسية".
أما الصحافي داود مدرسيان، فربط بين الزيارة المطولة لوزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى إيران واحتمال وجود جهود لجمع المعلومات الاستخباراتية.
وقال: "قد يحاولون، بذريعة نقل الرسائل، تعقب مواقع القادة والمسؤولين العسكريين وتحديدها".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردًا على تصريحات ترامب، إن توجيه إنذارات إلى إيران "أمر مثير للسخرية"، مؤكّدًا أن الخطابات والتهديدات الخارجية لن يكون لها أي تأثير، وأن بلاده ستواصل متابعة مصالحها دون الالتفات إليها.
وأضاف أن الإفراج عن الأموال المجمدة يُعد أحد المطالب المحددة لطهران، مشيرًا إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وحذّر من أنه في حال استمرار "التشدد والمبالغة في المطالب" من الطرف المقابل فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق.
وأوضح أن تبادل الرسائل بين الجانبين يجري عبر الوسيط الباكستاني، وأن المقترحات الأميركية تم استلامها وهي قيد الدراسة، لافتًا إلى أن وجود وزير الداخلية الباكستاني يهدف إلى تسهيل هذه العملية.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجريا، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، محادثة هاتفية تناولت الجهود الجديدة الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
ووفقًا لمصدر أميركي، فقد أبلغ ترامب نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على صياغة تفاهم أولي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل رسمي، وبدء فترة تمتد ثلاثين يومًا من المفاوضات حول قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأشار التقرير إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين الجانبين، إذ نقل مصدر أميركي أن نتنياهو بدا غاضبًا بعد الاتصال.
وأضاف "أكسيوس" أنه لا يوجد مشروع منفصل من جانب قطر، لكن مسؤولين عربًا ومصدرًا إسرائيليًا قالوا إن الدوحة قدمت مسودة جديدة إلى طهران وواشنطن، رغم أن موقف إيران منها لا يزال غير محسوم.
كما ذكر مسؤول عربي أن وفدًا قطريًا زار طهران لبحث النسخة الجديدة من المقترح.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قوات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) التابعة للوحدة الاستكشافية الحادية والثلاثين صعدت، يوم الأربعاء 20 مايو (أيار)، على متن ناقلة النفط التجارية "سيليستيال سي" التي ترفع علم إيران في بحر عُمان.
وأضافت "سنتكوم" أن الناقلة كان مشتبهًا بها بمحاولة التوجه إلى أحد الموانئ الإيرانية بهدف خرق الحصار البحري الأميركي، مشيرة إلى أن القوات الأميركية أجرت تفتيشًا وأصدرت أوامر لطاقم السفينة بتغيير مسارها، قبل أن يتم الإفراج عنها.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها تواصل تنفيذ ما وصفته بالحصار البحري بشكل كامل، وأنها قامت حتى الآن بتغيير مسار 91 سفينة تجارية لضمان الالتزام به.