أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجريا، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، محادثة هاتفية تناولت الجهود الجديدة الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

ووفقًا لمصدر أميركي، فقد أبلغ ترامب نتنياهو بأن الوسطاء يعملون على صياغة تفاهم أولي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل رسمي، وبدء فترة تمتد ثلاثين يومًا من المفاوضات حول قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين الجانبين، إذ نقل مصدر أميركي أن نتنياهو بدا غاضبًا بعد الاتصال.

وأضاف "أكسيوس" أنه لا يوجد مشروع منفصل من جانب قطر، لكن مسؤولين عربًا ومصدرًا إسرائيليًا قالوا إن الدوحة قدمت مسودة جديدة إلى طهران وواشنطن، رغم أن موقف إيران منها لا يزال غير محسوم.

كما ذكر مسؤول عربي أن وفدًا قطريًا زار طهران لبحث النسخة الجديدة من المقترح.