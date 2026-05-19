أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، خلال لقائه بنواب البرلمان الإيراني، أن المقترح الأخير الذي قدمته طهران إلى الولايات المتحدة يتضمن مجموعة من المطالب الخاصة بإيران.

وأوضح غريب آبادي أن المقترح يشتمل على: التأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، رفع الحصار البحري الأميركي، الإفراج عن الأموال المجمدة، التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، إلغاء كافة العقوبات، بالإضافة إلى خروج القوات الأميركية من البيئة المحيطة بإيران.

ولم يقدم غريب آبادي تفاصيل إضافية بشأن مسار دراسة هذا المقترح أو رد الفعل الصادر من الجانب الأميركي.