أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية بثلاث طائرات مسيّرة، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.
وقال أحمد أبو الغيط: "هذا الهجوم الجبان غير مقبول، ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".
وأشار أبو الغيط إلى انتهاك الأجواء السعودية، مؤكدًا أن هذا العمل يعد عدوانًا سافرًا على سيادة البلاد.
ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، بأن الأمين العام أعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها وفقاً لأحكام القانون الدولي.