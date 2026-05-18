أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ليس لديها أي نية للدخول في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، متمنياً التوفيق لهذه المحادثات.

وقال سيرغي لافروف، عقب لقائه مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إسونو أنغي: "نحن لا نحاول الدخول في مسار هذه المفاوضات، ونتمنى لهذا المسار التوفيق والنجاح".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده لا تسعى إلى التدخل في هذه المحادثات بأي شكل من الأشكال.

