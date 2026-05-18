قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إنه "إذا كنا في ظروف حرب، فعلينا أن نتخذ وضعية الحرب.. ولا ينبغي أن ندّعي كذبًا أننا لا نواجه أي مشكلات وأن العدو ينهار".

وأضاف أن على المسؤولين التحدث بصدق مع المجتمع، وتجنب تقديم "صورة زائفة" توحي بازدهار مطلق لإيران مقابل انهيار الطرف الآخر.

وتابع بزشكيان: "علينا اليوم أن نُصلح نمط استهلاكنا ونخفّض توقعاتنا، وأن نتكاتف حتى نتمكن من الصمود".

