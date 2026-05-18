قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، أُجريت قبل زيارته إلى الصين ونُشرت يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إن المسؤولين الإيرانيين يوافقونه على بعض المسائل، لكنهم "بعد ذلك يرسلون ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأضاف ترامب أن "الإيرانيين متلهفون لتوقيع اتفاق. لكن عندما يوقعون، يرسلون لك بعد ذلك ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي أبرموه. فأقول لهم: هل أنتم مجانين؟".

وأشار، في تصريحات حديثة أخرى أدلى بها الليلة الماضية، إلى أنه لوّح مجددًا بعمل عسكري ضد إيران، قائلاً إن طهران "ليس لديها وقت كثير، وإذا لم تتحرك بسرعة فلن يتبقى منها شيء".