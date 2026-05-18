اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات "مطلبان مشروعان" لطهران، مؤكداً أن هذه المطالب "تتم متابعتها بجدية من قِبل وفد التفاوض الإيراني في أي مفاوضات".

أعلن وجود اتصالات "مستمرة" بين طهران وكل من المملكة العربية السعودية وقطر، مضيفًا أنه في أعقاب الحرب الأخيرة، فإن علاقات إيران مع دول المنطقة "قد أُصيبت ببعض الأضرار، ويتعين علينا ترميم هذه الأضرار".

ووصف بقائي الإجراء الذي اتخذته دولة الكويت باحتجاز أربعة عناصر تابعين للحرس الثوري بأنه "غير مقبول وغير لائق تمامًا"، معتبرًا أن الهجوم الكويتي على ما سماه "زورق حرس الحدود الإيراني" و"توجيه الاتهامات" لا يتوافق مع مبدأ حُسن الجوار.

وتطرق بقائي أيضًا إلى التكهنات بشأن احتمال استئناف الصراع، مردفًا: "نحن نرصد كافة التحركات ومستعدون لكل الاحتمالات. وإذا ارتكبت الأطراف الأخرى أدنى خطأ، فنحن نعرف جيداً كيف نرد.. وفي حال اندلاع الحرب، فإن قواتنا المسلحة ستكون لديها بالتأكيد مفاجآت جديدة للعدو".