أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إدانة بلاده لهجمات إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وأضاف أنه يتعين على طهران وقف تهديد جيرانها، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا دون قيود.

وكتب فريدريش ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس": "إن الهجمات على المنشآت النووية تشكل تهديدًا لأمن السكان في جميع أنحاء المنطقة. يجب ألا يحدث أي تصعيد إضافي للعنف".

كما شدد المستشار الألماني على أنه يجب على النظام الإيراني الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة.