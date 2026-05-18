قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، أُجريت قبل زيارته إلى الصين ونُشرت يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إن المسؤولين الإيرانيين يوافقونه على بعض المسائل، لكنهم "بعد ذلك يرسلون ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وأضاف ترامب أن "الإيرانيين متلهفون لتوقيع اتفاق. لكن عندما يوقعون، يرسلون لك بعد ذلك ورقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي أبرموه. فأقول لهم: هل أنتم مجانين؟".
وأشار، في تصريحات حديثة أخرى أدلى بها الليلة الماضية، إلى أنه لوّح مجددًا بعمل عسكري ضد إيران، قائلاً إن طهران "ليس لديها وقت كثير، وإذا لم تتحرك بسرعة فلن يتبقى منها شيء".
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، إدانة بلاده لهجمات إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى، وأضاف أنه يتعين على طهران وقف تهديد جيرانها، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا دون قيود.
وكتب فريدريش ميرتس، في منشور عبر منصة "إكس": "إن الهجمات على المنشآت النووية تشكل تهديدًا لأمن السكان في جميع أنحاء المنطقة. يجب ألا يحدث أي تصعيد إضافي للعنف".
كما شدد المستشار الألماني على أنه يجب على النظام الإيراني الدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إنه "إذا كنا في ظروف حرب، فعلينا أن نتخذ وضعية الحرب.. ولا ينبغي أن ندّعي كذبًا أننا لا نواجه أي مشكلات وأن العدو ينهار".
وأضاف أن على المسؤولين التحدث بصدق مع المجتمع، وتجنب تقديم "صورة زائفة" توحي بازدهار مطلق لإيران مقابل انهيار الطرف الآخر.
وتابع بزشكيان: "علينا اليوم أن نُصلح نمط استهلاكنا ونخفّض توقعاتنا، وأن نتكاتف حتى نتمكن من الصمود".
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات "مطلبان مشروعان" لطهران، مؤكداً أن هذه المطالب "تتم متابعتها بجدية من قِبل وفد التفاوض الإيراني في أي مفاوضات".
أعلن وجود اتصالات "مستمرة" بين طهران وكل من المملكة العربية السعودية وقطر، مضيفًا أنه في أعقاب الحرب الأخيرة، فإن علاقات إيران مع دول المنطقة "قد أُصيبت ببعض الأضرار، ويتعين علينا ترميم هذه الأضرار".
ووصف بقائي الإجراء الذي اتخذته دولة الكويت باحتجاز أربعة عناصر تابعين للحرس الثوري بأنه "غير مقبول وغير لائق تمامًا"، معتبرًا أن الهجوم الكويتي على ما سماه "زورق حرس الحدود الإيراني" و"توجيه الاتهامات" لا يتوافق مع مبدأ حُسن الجوار.
وتطرق بقائي أيضًا إلى التكهنات بشأن احتمال استئناف الصراع، مردفًا: "نحن نرصد كافة التحركات ومستعدون لكل الاحتمالات. وإذا ارتكبت الأطراف الأخرى أدنى خطأ، فنحن نعرف جيداً كيف نرد.. وفي حال اندلاع الحرب، فإن قواتنا المسلحة ستكون لديها بالتأكيد مفاجآت جديدة للعدو".
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، الدولية المعنية بمراقبة أمن شبكات الإنترنت، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، أن انقطاع الإنترنت في إيران قد دخل يومه الثمانين، حيث بلغت مدة هذا الاضطراب المستمر 1896 ساعة.
ووفقًا لتقرير هذه المنظمة، فإنه بالتزامن مع استمرار هذا الوضع، ملأت المحتويات والمنشورات المؤيدة للنظام الإيراني منصات التواصل الاجتماعي.
كما أوضحت المنظمة أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إنترنت "برو" أو الوصول إلى "الشريحة البيضاء" (الإنترنت الأبيض)، أفادوا بأنه يُطلب منهم نشر حصة يومية محددة من المنشورات الدعائية والترويجية لصالح السلطات كشرط للحصول على الخدمة.
وأضافت "نت بلوكس" أن هذه الأنشطة الرقمية المفروضة على المستخدمين يتم مراقبتها والإشراف عليها بدقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
