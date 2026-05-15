وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية، فقد التقى زامير خلال هذه الزيارة مسؤولين إماراتيين، من بينهم رئيس البلاد، محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى معهم محادثات.

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات خلال ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث التقى محمد بن زايد.

وأوضح مكتب نتنياهو أن الزيارة أسفرت عن "تقدم تاريخي" في العلاقات بين الجانبين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيتها أو نتائجها.

ومن جهته، قال مسؤول إماراتي لموقع "واي. نت" الإسرائيلي إن الكشف عن زيارة نتنياهو يتعارض مع الاتفاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تبقى سرية.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية تلك التقارير، مؤكدة أنه لم تحدث أي زيارات غير معلنة لنتنياهو إلى البلاد.

ولكن لاحقًا، نقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة تأكيدها مجددًا عدم صحة هذه الادعاءات بشأن زيارات غير معلنة.

وأثار الجدل ردود فعل من مقربين من نتنياهو؛ حيث قال المتحدث السابق باسم مكتبه إنه كان حاضرًا في ما وصفه بـ "الزيارة التاريخية السرية".

وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بـ "التواطؤ مع إسرائيل"، محذرًا من أن طهران لن تتجاهل هذه التطورات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، إلا أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة زاد من الضغوط على هذه العلاقات.