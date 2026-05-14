أفادت شبكة "إن بي سي" بأن مجلس النواب الأميركي سيجري تصويتا، مساء الخميس 14 مايو (أيار)، على مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، يلزم رئيس الولايات المتحدة بسحب القوات المسلحة الأميركية من أي عمليات قتالية ضد إيران.

وبحسب التقرير، قُدم مشروع القرار بدعم من النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، جاش غوتهايمر، وقد سجل جميع الديمقراطيين الذين كانوا قد عارضوا سابقا قرارات صلاحيات الحرب المتعلقة بإيران كداعمين له هذه المرة.

وأضاف التقرير أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم عدد أكبر من الجمهوريين، يتجاوز النائب توم ماسي من ولاية كنتاكي، الذي كان الجمهوري الوحيد الذي دعم آخر قرار متعلق بصلاحيات الحرب بشأن إيران والذي انتهى إلى الفشل.

