حذّر وزير الطاقة الأميركي، کريس رایت، من أن إيران أصبحت "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع سلاح نووي، مشيرًا إلى أنها لا تفصلها سوى أسابيع قليلة عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم إلى مستوى الاستخدام العسكري.

وقال رايت، مساء الأربعاء، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن جزءًا من مخزون اليورانيوم الإيراني مخصب بنسبة 60%، فيما جرى تخصيب كميات كبيرة أخرى بنسبة 20%، في حين أن مستوى يقارب 90% يُعد مناسبًا لصناعة سلاح نووي.

وأكد أن مرحلة "تسليح" البرنامج النووي لا تزال قائمة حتى بعد التخصيب، لكنه شدد على أن إيران أصبحت "قريبة جدًا" من هذه المرحلة.

واعتبر وزير الطاقة الأميركي أن الاستراتيجية "العقلانية" تتمثل في الوقف الكامل للبرنامج النووي الإيراني ومنع أي عمليات تخصيب مستقبلية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكدت مرارًا أن مخزونات طهران من اليورانيوم المخصب تُعد من الأسباب الرئيسية وراء التحرك العسكري ضدها.