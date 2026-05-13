قال مهدي طباطبائي، نائب شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه إذا أُجري استفتاء، فإن المواطنين في ظروف الحرب سيُفضلون الأمن على سهولة الوصول إلى الإنترنت.
وأضاف أن القرارات المتعلقة بالإنترنت تُتخذ بتوافق المؤسسات المتخصصة والأمنية داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، وبناءً على اعتبارات أمنية وظروف الحرب.
وأوضح أنه "في وضع الحرب، لا يمكن تصور بقاء الإنترنت الدولي مفتوحًا بالكامل".
وأشار إلى أن لجنة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي تتابع وضع الاتصالات والفضاء السيبراني في الظروف الخاصة، وقد خلصت إلى أن الإنترنت في مثل هذه الظروف قد يشكل "مخاطر أمنية جدية على البلاد".
كما قال إن مشروع "الإنترنت برو" صُمم لتلبية احتياجات بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الإنترنت الدولي، بحيث لا تتعطل أنشطتها الضرورية خلال فترات القيود.