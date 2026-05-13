قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثاني، إن مواقف وإجراءات الإمارات العربية المتحدة تشير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تدعمان هذا البلد.

واضاف أن هذا النهج يعكس ابتعاد الإمارات عن الدول العربية في المنطقة وطلبها المساعدة من أعداء العالم الإسلامي.

وأضاف أن "ادعاءات أبوظبي بشأن وقوع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من قِبل إيران‌ عليها" ليست سوى جزء من حملة إعلامية تهدف إلى تشويه صورة بلاده.