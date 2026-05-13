وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فقد كان في استقباله نائب رئيس جمهورية الصين، هان تشنغ، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم سفير الولايات المتحدة في الصين، ديفيد بيردو، وسفير الصين لدى الولايات المتحدة، وشي فِنك، ونائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو.

كما شارك في الاستقبال نحو 300 طالب صيني بملابس موحدة باللونين الأزرق والأبيض، اصطفوا على مدرج المطار حاملين أعلام الصين والولايات المتحدة. وحضر أيضًا حرس الشرف العسكري وفرقة موسيقية عسكرية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني ، شي جين بينغ، نظيره الأميركي، رسميًا، صباح الخميس 14 مايو بالتوقيت المحلي.

