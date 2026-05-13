وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين عرب ومصدر مطلع، أن برنياع زار الإمارات العربية المتحدة مرتين على الأقل خلال الشهرين الماضيين؛ بهدف التنسيق بشأن الحرب مع إيران.

ويُعد ما ورد في التقرير مؤشرًا على توسع التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن البلدين حافظا على تنسيق أمني وثيق طوال فترة الحرب.

وكانت الصحيفة نفسها قد أفادت سابقًا بأن إسرائيل أرسلت منظومات «القبة الحديدية» وعشرات الجنود إلى الإمارات العربية المتحدة للتصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة لإيران.

كما ذكرت الصحيفة ذاتها، في 11 مايو الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإمارات العربية المتحدة نفذت سرًا هجمات ضد إيران، واستهدفت في إحدى هذه الهجمات، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مصفاة النفط في جزيرة لاوان الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحرك قد يجعل الإمارات أحد الأطراف الفاعلة في الحرب، خاصة أنها كانت أكثر دولة تعرضًا للهجمات الإيرانية.

وكان بعض مسؤولي النظام الإيراني قد تحدثوا سابقًا عن تورط الإمارات في بعض الهجمات على جنوب إيران.

كما وجه قادة النظام الإيراني تحذيرات شديدة للإمارات حتى خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتعرضت الإمارات العربية المتحدة عدة مرات لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة حتى أثناء الهدنة.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى الآن على طلب الصحيفة للتعليق.

"الموساد": الآن هو وقت التحرك

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في 9 مايو الجاري، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال في حالة «انتظار دائم» لقرار متوقع من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران.

ووفقًا للتقرير، عرض مسؤولون عسكريون واستخباراتيون إسرائيليون خلال اجتماعات أخيرة مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران على نتنياهو.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الوضع الحالي للقدرات العسكرية الإيرانية «فرصة عملياتية» لاستئناف الهجمات و«إكمال المهمة».

كما نقلت القناة 13 عن "الموساد" قوله لنتنياهو: «يجب مهاجمة إيران الآن».

وبحسب التقرير، يعتقد "الموساد" أن استئناف الحرب قد يسرّع سقوط النظام الإيراني.