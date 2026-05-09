ذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها، أن كابلات الألياف الضوئية البحرية العابرة لمضيق هرمز تنقل يوميًا ما يزيد على 10 تريليونات دولار من المعاملات المالية الأميركية، بما في ذلك رسائل نظام "سويفت" وصفقات البورصات والتحويلات النقدية.
وأضافت الوكالة أن هذه الكابلات تربط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وأن أي ضرر قد يلحق بها يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الإنترنت والاقتصاد الرقمي عالميًا.
وبناءً على ذلك، دعت "تسنيم" إلى فرض رسوم ترخيص أولية ورسوم سنوية على الشركات الأجنبية، وإلزام شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"أمازون" و"مايكروسوفت" بالعمل وفق قوانين إيران، إضافة إلى منح الشركات الإيرانية حصريًا صيانة وإصلاح تلك الكابلات.
كما نقلت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، تحذيرات مشابهة بشأن احتمال حدوث اضطرابات واسعة في حال تعرض هذه الكابلات لأي أضرار.