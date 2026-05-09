قال نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيس هيئة تحسين الطاقة، إسماعيل سقاب أصفهاني: "إذا نظرنا إلى الأمر بواقعية، فقد تعرّضت البنية التحتية وشبكة الغاز والوقود لأضرار، ولا خيار أمامنا سوى الترشيد خلال العام ونصف إلى العامين المقبلين بجانب جهود المسؤولين".
وأضاف أن جزءًا من قدرة إنتاج البنزين يواجه مشكلات، وأن صناعات الصلب والبتروكيماويات تعرضت لخسائر.
وفقًا للتقارير، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل محمد موسوي، البالغ من العمر 34 عامًا، من مدينة قرجك والأب لطفل يبلغ أربع سنوات، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال تجمعات احتجاجية في ساحة مركز الشرطة بهذه المدينة.
وأفادت المعلومات الواردة بأن القوات المتمركزة في مبنى «سنتينيال» في محيط ساحة مركز الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، فأصابت رصاصة رأس محمد موسوي، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وتشير التقارير إلى أن جثمانه تُرك في الصحراء من قًبل القوات الأمنية وبقي هناك لساعات، قبل أن يُنقل صباح الجمعة 9 يناير الماضي بسيارة إسعاف إلى مستشفى ستاري.
كما تأخر تسليم الجثمان ورافقته قيود.
ونُقل جثمانه يوم 9 يناير من قرجك إلى كهريزك ثم إلى "بهشت زهرا". وبعد عدة أيام سُمح بالدفن، لكن العائلة لم تتمكن من دفنه في المقبرة التي أرادتها.
وبحسب المعلومات، تعرضت عائلة محمد موسوي في الأيام اللاحقة لضغوط وتهديدات من الأجهزة الأمنية لمنعها من نشر تفاصيل الحادث أو إقامة أي مراسم له.
ويصفه مقربوه بأنه كان رجلاً شجاعًا، محبًا لعائلته، ومؤيدًا لعائلة بهلوي.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران وافقت على عبور سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز.
وكانت بيانات الملاحة قد أظهرت في وقت سابق أن السفينة كانت تتجه، يوم السبت 9 مايو (أيار)، نحو هذا الممر المائي المغلق.
وقد يشكّل عبور هذه السفينة بنجاح أول عبور لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبر المضيق منذ بدء الحرب الإيرانية.
وبحسب شخصين مطلعين على الملف، فإن قطر تبيع هذه الشحنة إلى باكستان، التي تؤدي دور الوسيط في هذه الحرب، ضمن اتفاق حكومي مباشر بين البلدين.
وأضافا أن إيران وافقت على مرور الشحنة للمساعدة في بناء الثقة مع قطر وباكستان.
وتواجه باكستان خلال الأسابيع الأخيرة نقصًا في الغاز.
كتب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على منصة "إكس"، في إشارة إلى اعتقال 41 شخصًا في البحرين بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعلن رفضها القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وتدعم إجراءات المنامة لحماية مواطنيها والحفاظ على سيادتها.
كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أشاد بالإجراءات الأمنية البحرينية في كشف شبكة مرتبطة بالحرس الثوري و"ولاية الفقيه".
وأكد أيضًا أن دول المجلس ستبقى موحدة في مواجهة "الإرهاب" وستعمل على تعزيز الأمن الجماعي.
من جهتها، ذكرت وكالة "وام" أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، دعم الإجراءات الأمنية البحرينية لكشف الشبكة المرتبطة بالحرس الثوري، وأعلن تضامن أبوظبي الكامل مع المنامة.
كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية دعمها لإجراءات البحرين في مواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني للمملكة.
ذكرت مجلة "بوليتيكو"، في تقرير، أن وزارة الخارجية الأميركية صعّدت التوتر التجاري مع الصين على خلفية الحرب الإيرانية، بالتزامن مع اقتراب زيارة ترامب إلى بكين.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب، خلال أقل من أسبوع، إلى الصين برفقة وفد من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية تستعد لعقد اتفاقات مع المنافس الجيوسياسي لواشنطن. وكان ترامب قد أرجأ زيارة مخططًا لها إلى الصين بسبب الحرب الإيرانية.
وخلال الأيام الأخيرة، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات صينية بتهمة مساعدة إيران في الحرب مع الولايات المتحدة.
واتُهمت هذه الشركات بتزويد طهران "بصور أقمار صناعية مكّنتها من تنفيذ هجمات عسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط".
ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن تتحرك الولايات المتحدة سريعًا لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.
ونقلت الشبكة الأميركية عن "الجنرال" المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، ديفيد ديبتولا، قوله إنه إذا انهارت المفاوضات، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى إزالة ما تبقّى من أوراق الضغط لدى إيران.
وأضاف: "القدرات التي ستكون في مركز الاهتمام هي تلك التي تستخدمها إيران لخلق نفوذ وإجبار: الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، ومعدات الهجوم البحري، وشبكات القيادة والسيطرة، وبنية الحرس الثوري، وقنوات دعم القوات الوكيلة، والمنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، لقناة "فوكس نيوز ديجيتال": "إن الرئيس ترامب يملك كل الأوراق، ومن الحكمة أنه يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان ألا تتمكن إيران أبدًا من الحصول على سلاح نووي".