أفادت وكالة "رويترز" بأن صور أقمار صناعية تشير إلى احتمال وقوع تسرب نفطي في البحر قرب جزيرة "خارك"، أحد مراكز النفط الرئيسية في إيران.
وبحسب الصور التي التُقطت بين يومي 6 و8 مايو (أيار) الجاري، بواسطة أقمار "كوبرنيكوس"، تظهر بقعة رمادية وبيضاء في المياه غرب الجزيرة.
وقال باحث في "مرصد النزاعات والبيئة" إن هذه البقعة تتوافق من حيث المظهر مع النفط، وتمتد على مسافة 45 كيلو مترًا مربعًا على سطح البحر.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي أوقف ناقلتَي نفط فارغتين تحملان علم إيران قبل وصولهما إلى ميناء إيراني في بحر عُمان، وذلك بعد تحليق طائرة مقاتلة من طراز "إف/ إيه-18" وإطلاق ذخائر موجهة دقيقة باتجاه مداخن الناقلتين.
ووفقًا لبيان "سنتكوم"، فإن الناقلتين "سودا" و"سي- ستار 3" تعطّلتا بسبب ما وصفته بانتهاك الحصار البحري.
كما أضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية قامت أيضًا، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، بتعطيل ناقلة النفط "حسنا" التي كانت تحمل علم إيران أثناء محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني في بحر عُمان، حيث أطلقت مقاتلة "إف/ إيه-18 سوبر هورنت" تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN-72)" عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم ما أدى إلى تعطيل دفة السفينة وهي فارغة.
أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية في إيران، بسماع أصوات انفجارات في محيط منطقة سِيرِيك بمحافظة هرمزغان، جنوب شرق إيران.
ووفقًا للتقرير، فإن سبب هذه الانفجارات لا يزال غير معروف حتى الآن.
كما أشارت التقارير إلى تداول أنباء عن وقوع انفجار في منطقة سيريك أيضًا، مساء الخميس 7 مايو (أيار).
أعلن محافظ ميناب، جنوب إيران، إصابة 10 بحارة من أصل 15 بحارًا في هجوم أميركي على قارب بمياه تلك المدينة وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تواصل فرق الاستطلاع جهودها لمعرفة مصير الخمسة الآخرين.
وكانت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت مساء الخميس 7 مايو (أيار)، في تقرير، بأن التحقيقات في بندر عباس تشير إلى أنه خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو"، تعرضت أجزاء من الرصيف التجاري في رصيف بهمن للاستهداف.
كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة وقوارب سريعة تابعة لإيران في مضيق هرمز، واستهدفت مصادر هذه الهجمات داخل إيران ردًا على ذلك.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في زيارته إلى إيطاليا: "لن نقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز"، مضيفًا أن "الجميع متفقون على أن امتلاك النظام الإيراني سلاحًا نوويًا أمر غير مقبول".
وفيما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قال: "نريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، وحزب الله يشكل عائقًا أمام ذلك".
وأضاف روبيو أن "حزب الله قوة وكيلة بالكامل لطهران ولن يكون له وجود من دونها".
وأكد روبيو أنهم "يعملون على وقف تمويل حزب الله".
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه من المقرر استلام الرد الإيراني على مقترح السلام، اليوم الجمعة 8 مايو (أيار).
وأعرب روبيو عن أمله في أن يكون رد إيران جادًا، وأن يؤدي إلى الدخول في مسار مفاوضات جادة.
وأضاف أن الهجمات التي وقعت، مساء الخميس 7 مايو، لا علاقة لها بعملية "الغضب الملحمي".