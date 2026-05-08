أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي أوقف ناقلتَي نفط فارغتين تحملان علم إيران‌ قبل وصولهما إلى ميناء إيراني في بحر عُمان، وذلك بعد تحليق طائرة مقاتلة من طراز "إف/ إيه-18" وإطلاق ذخائر موجهة دقيقة باتجاه مداخن الناقلتين.

ووفقًا لبيان "سنتكوم"، فإن الناقلتين "سودا" و"سي- ستار 3" تعطّلتا بسبب ما وصفته بانتهاك الحصار البحري.

كما أضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية قامت أيضًا، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، بتعطيل ناقلة النفط "حسنا" التي كانت تحمل علم إيران‌ أثناء محاولتها التوجه إلى ميناء إيراني في بحر عُمان، حيث أطلقت مقاتلة "إف/ إيه-18 سوبر هورنت" تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن (CVN-72)" عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم ما أدى إلى تعطيل دفة السفينة وهي فارغة.