أعلن محافظ ميناب، جنوب إيران، إصابة 10 بحارة من أصل 15 بحارًا في هجوم أميركي على قارب بمياه تلك المدينة وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تواصل فرق الاستطلاع جهودها لمعرفة مصير الخمسة الآخرين.

وكانت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت مساء الخميس 7 مايو (أيار)، في تقرير، بأن التحقيقات في بندر عباس تشير إلى أنه خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو"، تعرضت أجزاء من الرصيف التجاري في رصيف بهمن للاستهداف.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة وقوارب سريعة تابعة لإيران في مضيق هرمز، واستهدفت مصادر هذه الهجمات داخل إيران ردًا على ذلك.

