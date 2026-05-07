قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إنه إذا فُقدت السيطرة على مضيق هرمز فإن "هيمنة العقوبات" على البلاد ستعود من جديد.

وأضاف: "سنعامل الإمارات كقاعدة معادية، ويجب أن تكون مستعدة في أي لحظة لإجراءات استباقية من جانب إيران‌" ، على حد قوله.

كما قال إن المعادلة الأمنية لطهران بشأن إقليم كردستان العراق، برأيه، ستشمل أيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

