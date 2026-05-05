ترامب: قوة إيران البحرية باتت محصورة في "قوارب صغيرة وأسلحة خفيفة"
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "تعرف ما يجب أن تفعله وما لا يجب"، مضيفًا أنها "أرسلت عناصرها الآن على قوارب صغيرة وبأسلحة خفيفة، لأنها لم تعد تملك سفنًا، وأن قوتها البحرية باتت محصورة في هذه القوارب الصغيرة".
وتابع: "إنهم يحاولون عبر قوارب صغيرة منافسة البحرية الأميركية الكبيرة. لقد فرضنا حصارًا كما تعلمون جيدًا. لم تمر أي سفينة، حاولت بعض السفن لكن محركاتها تعطلت. إنهم يحترموننا، ولم يكن الأمر كذلك من قبل، لكنهم الآن يحترموننا أكثر من أي وقت مضى".