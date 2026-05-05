قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "نحن منخرطون في نزاع عسكري صغير. أسميه نزاعًا صغيرًا؛ لأن إيران لا تملك أي فرصة، ولم تكن لديها فرصة أبداً، وهم يعرفون ذلك".

وأضاف: "عندما يتحدثون معي يعترفون بذلك، ثم يذهبون إلى التلفزيون ويقولون إنهم يؤدون بشكل جيد، بينما لا يملكون أي بحرية، ولا أي قوة جوية، ولا أي قدرة دفاع جوي، لقد دُمّروا تماماً، ولا يملكون راداراً، ولا قيادة. قادتهم انتهوا".

وتابع: "هؤلاء أشخاص مرضى، ولن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي. قوة السلاح النووي شيء لا أريد حتى التحدث عنه. هذا لن يحدث".

وقال أيضاً: «لقد هزمناهم بشدة، ووصل بهم الأمر إلى استخدام قوارب صغيرة مزودة برشاشات في المقدمة".