قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الناس في إيران "يتظاهرون ويريدون التظاهر، لكنهم لا يملكون سلاحًا".
وأضاف أنه قد يكون هناك "نحو 200 ألف متظاهر"، مقابل "عدد قليل من الأشخاص المرضى الذين يحملون أسلحة"، مشيرًا إلى أن هؤلاء قد يطلقون النار "مباشرة بين أعين المتظاهرين"، وأنه في مثل هذه الظروف "لا يستطيع سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص الصمود ومواصلة الاحتجاج".
وتابع ترامب محذرًا: "لا تنسوا أن النظام الإيراني قتل قبل أشهر 42 ألف متظاهر غير مسلح"، على حد قوله.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "نحن منخرطون في نزاع عسكري صغير. أسميه نزاعًا صغيرًا؛ لأن إيران لا تملك أي فرصة، ولم تكن لديها فرصة أبداً، وهم يعرفون ذلك".
وأضاف: "عندما يتحدثون معي يعترفون بذلك، ثم يذهبون إلى التلفزيون ويقولون إنهم يؤدون بشكل جيد، بينما لا يملكون أي بحرية، ولا أي قوة جوية، ولا أي قدرة دفاع جوي، لقد دُمّروا تماماً، ولا يملكون راداراً، ولا قيادة. قادتهم انتهوا".
وتابع: "هؤلاء أشخاص مرضى، ولن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي. قوة السلاح النووي شيء لا أريد حتى التحدث عنه. هذا لن يحدث".
وقال أيضاً: «لقد هزمناهم بشدة، ووصل بهم الأمر إلى استخدام قوارب صغيرة مزودة برشاشات في المقدمة".
قال وزير الحرب في الولايات المتحدة، بيت هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنشأت "قبة دفاعية" فوق منطقة الخليج، محذرًا من أنه في حال إطلاق النار على القوات الأميركية فإن الرد سيكون "بقوة".
وأضاف أن هدف واشنطن هو حماية الملاحة البحرية من الهجمات التي تنسبها إلى إيران، ومنع ما وصفه بمحاولات السيطرة غير القانونية على مضيق هرمز.
وأشار إلى أنه لا حاجة لانتشار مباشر للقوات الأميركية، لافتًا إلى أن إيران نفذت خلال سنوات سابقة هجمات على السفن و"ابتزازًا دوليًا".
وأكد هيغسيث أيضًا أن السفن الأميركية تعبر هذا المسار بأمان، وأن الولايات المتحدة على تواصل مع عشرات شركات التأمين والملاحة البحرية.
أفادت شبكة "الحرة" التلفزيونية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فندق "رامادا بلازا" في بيروت خلال شهر مارس، وأسفر عن مقتل أربعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني وإصابة تسعة مدنيين، قد كشف عن أبعاد جديدة.
ووفقاً لهذا التقرير، أعلنت مصادر قضائية أن ضباط الحرس الثوري الذين قُتلوا في الهجوم كانوا قد دخلوا البلاد باستخدام جوازات سفر لبنانية أصلية، ولكن بهويات مزورة. كما عُثر في غرفتهم على عدة جوازات سفر أخرى ووثائق تتعلق بحجوزات في فندق "موفنبيك" لمجموعة أخرى من قوات الحرس الثوري.
وأشارت "الحرة" إلى أن التحقيقات تؤكد وجود شبكة معقدة لتزوير المستندات داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية.
وفي السياق ذاته، كشف أحد أعضاء البرلمان اللبناني عن إصدار جوازات سفر بأسماء مستعارة، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت استخدام هذه المستندات لتسهيل تحركات أعضاء الحرس الثوري وحزب الله.
في ظل تصاعد المخاوف بشأن دور النظام الإيراني في تأجيج معاداة السامية، حذّر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من أن محاولات النظام الإيراني لزعزعة استقرار المجتمع في بريطانيا "لن تُتحمّل".
وقال إن الحكومة البريطانية تدرس ما إذا كانت هناك دول أجنبية متورطة في الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.
وأضاف ستارمر أنه في حال ثبوت دور لإيران في هذه الهجمات، فإن طهران ستواجه "عواقب".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "رسالتنا إلى إيران أو أي دولة أخرى قد تسعى إلى تأجيج العنف أو الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع، هي أن هذا السلوك لن يُسمح به ولن يُتحمّل".
قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، محمد بهرامي، إن إدارة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز من "أكثر القضايا الجيوسياسية حساسيةً ومحورية" في منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن هذا الدور.
وأضاف أن "القرصنة البحرية الأميركية" يساهم في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف المواد الكيميائية والأسمدة والمواد الخام الصناعية.
وأشار بهرامي إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن احتمال إغلاق مضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي في اليمن سيكون مرتفعًا.