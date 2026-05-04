أعلن المدير العام لمطارات دبي، بول غريفيث، أن الطلب على السفر عبر دبي لا يزال عند مستويات مرتفعة، مشيراً إلى أن العمليات والرحلات الجوية تشهد زيادة تتناسب مع سعة المسارات، وذلك مع العودة الكاملة للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضعه الطبيعي.

وقال إن مطار دبي الدولي في وضع جيد يسمح له بزيادة سعته بشكل تدريجي.

وأضاف غريفيث أنه منذ بدء الحرب مع إيران، تعامل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في المجمل مع أكثر من 6 ملايين مسافر، و32 ألف رحلة جوية، و213 ألف طن من الشحنات.