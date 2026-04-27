أفادت وكالة "تاس" الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، الموجود في قيرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني، رضا طلائي‌ نيك.

وبحسب التقرير، كرر بيلوسوف موقف روسيا السابق بأن الحرب ضد إيران يجب أن تُحل حصريًا عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقال إنه واثق من أن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما البعض.