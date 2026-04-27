قال ممثل بريطانيا في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "القضية الأهم أمامنا هي مضيق هرمز".

وأضاف: "هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الملاحة الدولية، بل تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف وتُحدث صدمات في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد خارج المنطقة. لذلك يجب إعادة فتح المضيق بشكل كامل ودون شروط".

وأكد: "خلال هذه الأزمة، كان موقف بريطانيا واضحًا: لا ينبغي لإيران أن تتمكن من احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي. ولهذا نحتاج إلى إجراءات جديدة لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على حرية الملاحة، وضمان سيادة اتفاقية قانون البحار".

وأضاف: "ستواصل بريطانيا العمل مع البحرين وأعضاء المجلس والشركاء من أجل الحفاظ على القانون الدولي، والدفاع عن حرية الملاحة، وحماية البحارة الأبرياء، وإبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة وآمنة؛ لأن الاستقرار والأمن العالميين يعتمدان على عملنا المشترك".