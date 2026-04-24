قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن القوات الأمريكية استغلت فترة وقف إطلاق النار مع إيران لإعادة التموضع وإعادة تزويد السفن والطائرات، وإن الجيش مستعد لاستئناف الهجمات إذا صدرت الأوامر.

في الوقت نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الخميس أن مجموعة الهجوم لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج دبليو بوش» وصلت إلى المنطقة،

برفقة آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين وعشرات المقاتلات المتطورة.

ولا يزال من غير الواضح ما هي المهمة التي ستُوكل إلى هذه الحاملة.

ستنضم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج دبليو بوش» إلى حاملتي الطائرات «جيرالد فورد» و«أبراهام لينكولن» لتعزيز قدراتهما في الدفاع الجوي والهجمات بعيدة المدى.

العديد من السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط مكلفة بتنفيذ حصار على الموانئ الإيرانية بأمر من ترامب.