ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن ما وصفه بوجود ارتباك داخل بنية الحكم، وكتب عبر منصة "إكس": "إن الميدان والدبلوماسية جبهتان متكاملتان ومتناسقتان في حرب واحدة".

وكان كل من رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قد نشروا في وقت سابق رسائل تؤكد الالتزام بأوامر القيادة، رداً على تصريحات ترامب.

وجاء ذلك ردًا على كتبه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" أن إيران تواجه صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى وجود صراع داخلي بين ما وصفهم بـ "المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.

