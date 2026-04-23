نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أميركي ومصدر مطّلع، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت خلال هذا الأسبوع بزرع مزيد من الألغام في مضيق هرمز.
وذكر التقرير أن هذه هي المرة الثانية منذ بدء الحرب التي تقوم فيها إيران بعمليات زرع ألغام في المضيق، مشيرًا إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت جميع ألغام المرحلة الأولى قد تم رصدها وإزالتها.
وأضاف "أكسيوس" أن الجيش الأميركي رصد عمليات زرع الألغام ويتابعها عن كثب، فيما قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بعدد الألغام الجديدة لكنها لم تكشف عن تفاصيلها.
أعاد حساب منسوب إلى المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي، على منصة "إكس"، نشر مقتطف من رسالة منسوبة إليه، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن وجود ارتباك وانقسام داخل النظام.
وجاء في الرسالة: "إن العمليات الإعلامية للعدو تستهدف أذهان الناس ونفوسهم، وتهدف إلى المساس بالوحدة والأمن القومي". وأضاف: "يجب ألا نسمح عبر أي تهاون بتحقق هذا الهدف الخبيث".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب على منصة "تروث سوشال"، أن إيران تعاني صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى تصاعد الخلافات بين ما وصفهم بـ "المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن من تبقى من عناصر النظام الإيراني يتقاتلون الآن على السلطة.
وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الخميس 23 أبريل (نيسان)، أن إيران قد تكون عزّزت تسليحها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أكد أن الجيش الأميركي قادر على القضاء على ذلك في غضون يوم واحد تقريبًا.
وتابع ترامب أن "القوات البحرية الإيرانية قد دُمّرت، وكذلك الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي أُبيدت، وجميع معدات الدفاع الجوي انتهت".
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه خلافًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن"، فهو لا يتعجل إنهاء الحرب مع إيران، ولا يتعرض لأي ضغط، مضيفًا: "أنا لديّ من الوقت ما أريد، لكنه ينفد أمام إيران، والفرصة تقترب من نهايتها".
وأضاف أن "القدرات البحرية الإيرانية باتت في قاع البحر، وسلاحها الجوي تم تدميره، وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات قد دُمرت، وأن قياداتها لم تعد موجودة".
وتابع: "إن الحصار البحري محكم وقوي وغير قابل للاختراق، والأمور ستزداد سوءًا بعد ذلك، والزمن ليس في صالحهم".
واختتم بالقول إن أي اتفاق "لن يتم إلا عندما يكون مناسبًا ومفيدًا للولايات المتحدة وحلفائها وبقية العالم".
نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن احتمال احتياج القوات الأميركية إلى ستة أشهر لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وهي ألغام يُعتقد أنها تهدد حركة الملاحة البحرية.
وقال متحدث باسم البنتاغون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي)"، إن "أي تقييم لا يعني أنه تقييم مقبول"، مضيفًا أن فكرة إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر "غير ممكنة وغير مقبولة تمامًا لدى وزير الحرب".
وأضاف أن "انتقائية وسائل الإعلام في نشر معلومات مسرّبة، كثير منها غير دقيق، من اجتماع سري وغير علني، يُعدّ ممارسة صحفية غير نزيهة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت أن "البنتاغون" أبلغت الكونغرس بأن إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز قد تستغرق حتى ستة أشهر.
ذكر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن ما وصفه بوجود ارتباك داخل بنية الحكم، وكتب عبر منصة "إكس": "إن الميدان والدبلوماسية جبهتان متكاملتان ومتناسقتان في حرب واحدة".
وكان كل من رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ورئيس البلاد، مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قد نشروا في وقت سابق رسائل تؤكد الالتزام بأوامر القيادة، رداً على تصريحات ترامب.
وجاء ذلك ردًا على كتبه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" أن إيران تواجه صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى وجود صراع داخلي بين ما وصفهم بـ "المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.