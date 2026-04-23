أعاد حساب منسوب إلى المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي، على منصة "إكس"، نشر مقتطف من رسالة منسوبة إليه، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن وجود ارتباك وانقسام داخل النظام.

وجاء في الرسالة: "إن العمليات الإعلامية للعدو تستهدف أذهان الناس ونفوسهم، وتهدف إلى المساس بالوحدة والأمن القومي". وأضاف: "يجب ألا نسمح عبر أي تهاون بتحقق هذا الهدف الخبيث".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب على منصة "تروث سوشال"، أن إيران تعاني صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى تصاعد الخلافات بين ما وصفهم بـ "المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.

