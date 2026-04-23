ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه خلافًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن"، فهو لا يتعجل إنهاء الحرب مع إيران، ولا يتعرض لأي ضغط، مضيفًا: "أنا لديّ من الوقت ما أريد، لكنه ينفد أمام إيران، والفرصة تقترب من نهايتها".

وأضاف أن "القدرات البحرية الإيرانية باتت في قاع البحر، وسلاحها الجوي تم تدميره، وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات قد دُمرت، وأن قياداتها لم تعد موجودة".

وتابع: "إن الحصار البحري محكم وقوي وغير قابل للاختراق، والأمور ستزداد سوءًا بعد ذلك، والزمن ليس في صالحهم".

واختتم بالقول إن أي اتفاق "لن يتم إلا عندما يكون مناسبًا ومفيدًا للولايات المتحدة وحلفائها وبقية العالم".

