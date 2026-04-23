قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن من تبقى من عناصر النظام الإيراني يتقاتلون الآن على السلطة.

وأضاف ترامب، في تصريحات له مساء الخميس 23 أبريل (نيسان)، أن إيران قد تكون عزّزت تسليحها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أكد أن الجيش الأميركي قادر على القضاء على ذلك في غضون يوم واحد تقريبًا.

وتابع ترامب أن "القوات البحرية الإيرانية قد دُمّرت، وكذلك الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي أُبيدت، وجميع معدات الدفاع الجوي انتهت".