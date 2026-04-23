نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بيانًا مشتركًا على منصة "إكس"، ردًا على تصريحات دونالد ترامب بشأن ما وصفه بارتباك داخل إيران في تحديد القيادة، مؤكدين أنهما "سيجعلان العدو يندم من خلال الالتزام الكامل بتوجيهات المرشد".

وجاء في البيان: "لا يوجد متشددون ومعتدلون، بل نحن جميعًا إيرانيون وثوريون".

وكان رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قد أكد في وقت سابق، ردًا على تصريحات ترامب، أنه "في إيران‌ يوجد مرشد واحد فقط".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب على منصة "تروث سوشال"، أن إيران تواجه صعوبة في تحديد من يقودها، مشيرًا إلى وجود صراع داخلي بين ما وصفهم بـ"المتشددين" و"المعتدلين" داخل النظام.