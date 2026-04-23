أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه منذ بدء ما وصفته بعمليات الحصار البحري للسواحل الجنوبية لإيران، تم إجبار ما مجموعه 33 سفينة على تغيير مسارها.

وجاء هذا التحديث بعد ما أعلن الجيش الأميركي، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، أنه أعاد توجيه 31 سفينة حتى ذلك الوقت.

كما أعلنت الولايات المتحدة في اليوم نفسه أنها اعترضت سفينة خاضعة للعقوبات، قالت إنها كانت تنقل النفط من إيران، وتمت مصادرتها وتفتيشها.