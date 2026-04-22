قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يوجد أي ضغط زمني للتوصل إلى وقف إطلاق النار أو إجراء مفاوضات مع النظام الإيراني، مؤكداً أنه لم يتم تحديد إطار زمني لإنهاء الحرب.

وأضاف: «يقول البعض إنني أريد إنهاء كل شيء سريعاً بسبب انتخابات التجديد النصفي، لكن هذا غير صحيح».

كما علّق ترامب على محاصرة الموانئ جنوب إيران قائلاً: «الحصار يخيفهم أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار».