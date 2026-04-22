خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو رقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام الماضي، ما رفع المعدل الشهري إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط السابق.

وشملت هذه الإعدامات عددًا كبيرًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وبحسب منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد نفذت طهران خلال الـ 12 شهرًا الماضية ما لا يقل عن 52 عملية إعدام بحق سجناء بتهم سياسية وأمنية، بمتوسط شهري يقارب 4 حالات. وبالمقارنة مع 18 حالة إعدام خلال الفترة الأخيرة، يمثل ذلك زيادة شهرية بنحو 4.1 أضعاف، أي ما يقارب 315% مقارنة بالعام السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى أن السلطات تجاوزت نمطها السابق، واتجهت بشكل أكبر نحو تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية والأمنية.