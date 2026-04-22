أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأميركية، في إطار تنفيذ الحصار ضد إيران، أجبرت 29 سفينة على تغيير مسارها أو العودة إلى الموانئ. وأكدت في ردها على تقارير إعلامية أن الأخبار التي تحدثت عن عبور بعض السفن التجارية للحصار غير صحيحة.

ووفقاً لـ "سنتكوم"، فإن التقارير خلال الـ 24 ساعة الماضية التي أشارت إلى سفن مثل M/V Hero II وM/V Hedy وM/V Dorena باعتبارها أمثلة على خرق الحصار «غير دقيقة». وأوضحت أن ناقلتي النفط اللتين تحملان علم إيران: Hero II وHedy، وبعد اعتراضهما من قبل القوات الأميركية في بداية الأسبوع، ترسوان حاليًا في ميناء تشابهار ولم تعبرا الحصار. كما أن السفينة Dorena، التي حاولت سابقاً خرق الحصار، موجودة حالياً في المحيط الهندي تحت مرافقة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية.

وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي يمتلك نطاق عمليات عالميًا، وأن قواته تنفذ هذا الحصار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.