أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة دونالد ترامب أوقفت إرسال جزء من شحنات الدولار النقدي إلى العراق؛ وهو إجراء يؤثر على نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط لهذا البلد.

ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار في خضم تصاعد التوتر بين واشنطن وبغداد، وفي إطار الضغط الأميركي لاحتواء الميليشيات المتحالفة مع الحكومة الإيرانية والتأثير على اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق.

وقال مسؤولون عراقيون إن هذا التوقف يشمل فقط جزءًا من التحويلات- نحو 5 في المائة فقط- إلا أن هذه النسبة أثارت مخاوف جدية بشأن الاستقرار الاقتصادي. إذ تلعب الدولارات التي ترسلها الولايات المتحدة دورًا أساسيًا في دعم الدينار العراقي، وقد حذرت بعض المصادر من أن استمرار هذا الوضع قد يعرّض الاقتصاد الهش لهذا البلد لعواقب خطيرة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مساعي واشنطن لتشكيل حكومة في بغداد ذات نهج مختلف تجاه الجماعات المدعومة من إيران. وفي الوقت نفسه، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها إثر هجمات نُسبت إلى هذه الجماعات ضد المصالح الأميركية، مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الطرفين.