أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، أن بلاده مستعدة للمشاركة في مهمة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ودعا إلى مشاركة الولايات المتحدة في هذه المهمة.

وقال ميرتس: "نعتقد أن ذلك سيكون مرغوبًا، ويمكن أن تشمل هذه المشاركة أعمال الاستطلاع وإزالة الألغام البحرية".

