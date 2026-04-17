قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن إبقاء المضائق مفتوحة يُعد مبدأً أساسيًا في القانون الدولي، وينطبق هذا المبدأ على جميع المضائق والممرات البحرية الأخرى.

وأكدت أنه "من الضروري" أن تتخلى إيران‌ عن "السعي لامتلاك سلاح نووي".

وأشارت ميلوني إلى المهمة التي أعلنها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، موضحة أنها ستركز على السفن الموجودة حول المضيق لضمان عدم وجود ألغام بحرية، وطمأنة قطاع الشحن البحري.

ووصفَت هذه المهمة بأنها "دفاعية بالكامل"، مضيفة أن إيطاليا ستساهم بعدد من الوحدات البحرية فيها.