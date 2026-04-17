قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، كمال بنحاسي، في مقطع فيديو، حول الحرب الأخيرة ضد إيران: "بدأنا عملية (زئير الأسود) بهدف توجيه ضربات قاسية للنظام الإيراني والقضاء على التهديدات الوجودية ضد إسرائيل".

وأضاف: "خلال 40 يومًا، وبفضل ضرباتنا، أوصلنا النظام إلى أضعف نقطة في تاريخه. بدأت العملية بهجوم أولي على ثلاثة مواقع وتصفيه 40 من كبار مسؤولي النظام".

وأكد أن الهجمات استهدفت مقرات القيادة والدفاع الجوي والبحرية، إضافة إلى ما وصفه بـ "أجهزة القمع" مثل "الباسيج" ووزارة الاستخبارات، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى إضعاف النظام وأن آثاره ستكون ملموسة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن جميع الصناعات الدفاعية في إيران، بما في ذلك المصانع وأكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، تم تحديدها واستهدافها خلال العملية.

وأكد أن المكوّنات الحيوية لإنتاج الصواريخ الباليستية، ومواقع تجميع الطائرات المسيّرة، إضافة إلى المشاريع الفضائية وبرنامج الذكاء الاصطناعي، في إيران‌ كانت أيضًا ضمن الأهداف التي تم استهدافها.

وأوضح أن إعادة بناء هذه البنى التحتية ستتطلب وقتًا وتكاليف كبيرة جدًا، تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات.