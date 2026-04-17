قال خطيب الجمعة بمدينة الأهواز بإيران، محمد نبي موسوي فرد، إن "الحرب مع الولايات المتحدة بمظاهرها المختلفة لا تنتهي، وهي تتخذ أشكالاً متغيرة في أزمنة متفاوتة، لكن معركة جبهة الحق ضد الباطل ستظل مستمرة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية الآن أيديها على الزناد؛ ومع ارتكاب العدو لأي خطأ بسيط، سنعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار، وسندمر جميع أساطيل الاستكبار العالمي بكل ما أوتينا من قوة".

وتابع موسوي فرد قائلاً: "حتى لو حشدت أميركا كافة القوى العالمية وقدراتها النووية والبحرية للحرب ضد جبهة الإسلام، فإنها لن تتمكن من هزيمة الأمة الإسلامية".

