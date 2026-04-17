كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أن إيران أعلنت أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل وجاهز لعبور السفن".

وأضاف ترامب: "مع التأكيد على أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، فإن الحصار البحري على إيران لا يزال قائمًا بشكل كامل وفعّال، وأن هذا الوضع سيستمر إلى حين إتمام الاتفاق مع طهران بنسبة 100 في المائة"، مشيرًا إلى "ضرورة تسريع هذه العملية، لأن معظم البنود قد تم التفاوض عليها مسبقًا".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد كتب سابقًا عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "في إطار وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن أن عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيكون حرًا بالكامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك ضمن المسار المنسّق والمعلن مسبقًا من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران"‌.