أفادت منصة "أكسيوس" الإخبارية بأن الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية تجريان مفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وذكرت "أكسيوس" أنه وفقًا لأحد المحاور المطروحة، إذا تخلت الجمهورية الإسلامية عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، فإن الولايات المتحدة ستقوم بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة.

وأضافت الوسيلة أن "هذا الأسبوع شهد تقدمًا تدريجيًا في المفاوضات، رغم استمرار وجود فجوات كبيرة".

وبحسب التقرير، ما تزال المباحثات مستمرة بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، وحجم الأصول المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وكذلك شروط استخدام طهران لهذه الموارد.

ووفقًا لمصدرين مطلعين، كانت الولايات المتحدة في مرحلة من المفاوضات مستعدة لتخصيص 6 مليارات دولار لتوفير الغذاء والدواء وسلع إنسانية أخرى لإيران، لكن طهران طالبت بمبلغ 27 مليار دولار.

قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: لا خيار أمام أميركا وإسرائيل سوى "الخضوع والاستسلام"

قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبداللهي، في رسالة بمناسبة يوم الجيش، إن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة لجعل الأعداء يندمون على أفعالهم، وستواصل هذا المسار حتى تحقيق النصر الكامل".

وأضاف أن الأعداء، خاصة المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل، "لا يملكون خيارًا سوى الخضوع والاستسلام أمام عظمة وقدرة القوات المسلحة والشعب الإيراني المقاوم والمجاهد"، على حد قوله.