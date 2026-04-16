أعلن الجيش الأميركي قائمة موسّعة من السلع، التي يعتبرها مواد مُهرّبة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمصادرتها خلال عمليات الحصار المفروضة على موانئ جنوب إيران من أي سفينة تجارية، "بغض النظر عن موقعها الجغرافي".
وتشمل هذه القائمة الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تُصنّف على أنها "ممنوعات مطلقة".
كما تُدرج فيها سلع مثل النفط والحديد والصلب والألومنيوم، إضافة إلى بعض المواد المدنية، باعتبارها "ممنوعات مشروطة"، لأنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضاف البيان أنه حتى المواد العادية مثل المعدات الإلكترونية أو الآلات الثقيلة قد تكون عرضة للمصادرة إذا وُجدت أدلة على استخدامها لأغراض عسكرية.