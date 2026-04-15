أشار السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى نهج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران، قائلاً": إن الهدف الأساسي للمفاوضات الجارية هو منع طهران من الحصول على سلاح نووي"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة قد نجحت في تحقيق هذا الهدف".
وأكد أن "هدف الرئيس ترامب هو التأكد من أن النظام الإيراني، الذي يتعامل بوحشية مع شعبه، ويمارس الضغط والتهديد مع دول العالم، لا يمكنه تصنيع سلاح نووي أو استخدامه أو نقله. الهدف الآخر كان أيضًا تقليص قدرته على إنتاج أسلحة أخرى. وأعتقد أن الرئيس ترامب قد نجح في تحقيق هذا الهدف".
ولفت إلى مصادر تمويل محتملة لإيران من رسوم العبور في مضيق هرمز، محذرًا من أن طهران إذا تمكنت من الحفاظ على هذا الدخل، فسوف تحصل على الموارد اللازمة لإعادة بناء وتعزيز قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح بحدوث ذلك.