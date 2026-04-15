نفى مسؤول إسرائيلي رفيع التقارير الصادرة عن إيران بشأن بدء وقف إطلاق النار في لبنان اعتبارًا من مساء الأربعاء 15 أبريل (نيسان).

وقال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه "لا يوجد أي وقف لإطلاق النار في لبنان"، مضيفًا أن "المصلحة المشتركة للبنان وإسرائيل تكمن في نزع سلاح حزب الله".

وفي الوقت نفسه، أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع أن المجلس الأمني في البلاد سيعقد اجتماعًا، مساء الأربعاء أيضًا، لبحث احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان.

