قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مصطفى هجري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بشأن إيران، بمقر البرلمان في بروكسل: "في عام 1979 كان الإيرانيون يأملون في تشكيل دولة ديمقراطية، لكن تم تشكيل نظام ديني".

وأضاف أن النظام الإيراني "لم يعد تهديدًا للإيرانيين فقط، بل أصبح تهديدًا للعالم بأسره".

وقال: "نريد أن تكون الدولة تحت سلطة المواطنين، لا أن يكون المواطنون تحت سلطة الدولة".

وأكد أن النظام الذي يطرحونه هو نظام فيدرالي ديمقراطي وعلماني، مضيفًا أن إيران يجب أن تكون ملكًا لجميع مواطنيها، لا لفئة معينة.